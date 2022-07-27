Black Adam filmi ne zaman çıkacak? Black Adam filmi nerede çekildi? Black Adam ile ilgili tüm merak edilenler

Film severlerin merakla beklediği Black Adam
filmi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Black Adam filmi ne zaman vizyona girecek? Black Adam çekim yerleri neresi? Black Adam filmi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Black Adam filmi ne zaman çıkıyor
Black Adam filminin 21 Ekim 2022 tarihinde ABD'de vizyona gireceği duyuruldu. Black Adam Amerikan süper kahraman filmi olarak çekilmiştir. Film DC Comics karakterine dayandırılmıştır ve DC Genişletilmiş Evrende 11. film olması hedeflenmiştir. Filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra; senaryosunu Adam Sztykiel, Rory Haines ve Sohrab Noshirvani üstlenmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda Pierce Brosnan, Noah Centineo, Quintessa Swindell, Aldis Hodge yer alıyor ve Black Adam'ı Dwayne Johnson canlandırıyor.
Black Adam çekim yerleri
Black Adam filmi çekimleri 10 Nisan 2021 tarihinde başlamıştır. Çekim yeri ise Atlanta Georgia olarak belirlenmiş ve Lawrence Sher görüntü yönetmenliğini üstlenmiştir. Salgın nedeniyle çekimler Temmuz 2020 tarihinde başlaması planlanırken ertelenmiş ve 20 Haziran 2021 tarihinde Dwayne Johnson çekimlerin bitmesine üç hafta kaldığını duyurmuş ve 15 Temmuz'da çekimler tamamlanmıştır. Johnson'un çekim sahneleri tamamlandıktan sonra film ile ilgili çekimler devam etmiş ve set Los Angeles'ta devam etmiştir.