Black Cuma haftasında bayram ettirecek kampanya! Başvurana 200 TL'si iade edilecek

Devlet ve özel bankaların kampanya yarışı devam ediyor. Müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmak için farklı kampanyalar düzenleyen bankalar, müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Alışverişlerin en çok yapıldığı Kasım ayına özel fırsatlar bankalar tarafından duyuruldu. Bu fırsatlardan biri de Axess kartı olanlar için.
İnternet alışverişlerine 200 TL!Axess kredi kartı bulunan vatandaşlar Black Cuma haftasında harcadıkça kazanıyor. Axess kart ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde 200 TL hediye kazanabilecekler. Buna göre Axess ile internet üzerinden tek seferde 600 TL ve üzeri yapılan her ikinci alışverişe 50’şer olmak üzere toplam 200 TL chip para hediye ediliyor. Ayrıca 50 TL’ye kadar chip para ikiye katlanıyor ve 50 TL bir anda 100 TL oluyor.
Axess kampanya detayları
Axess kart ile 9 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan a600 TL ve üzeri ikinci alışverişe 50 TL, toplamda 200 TL chip para hediye ediliyor. Bu kampanyadan TL kazanabilmek için harcama tutarının en az 600 TL olması gerekiyor. Bir müşteri bu kampanyadan en fazla 200 TL kazanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin mutlaka katılım sağlaması gerekiyor. katılmak için ilk harcamadan önce asıl kart sahibinin Juzdan’dan “ Hemen Katıl “ butonuna tıklaması veya Akbank’ta kayıtlı cep telefonu numarasından “ SARICUMA “ yazıp 4566’ya kısa mesaj göndermeleri yeterli olacaktır. Kazanılan cipparaların 50 TL’sini Juzdan’dan ikiye katlanarak 100 TL olarak kullanabileceksiniz. Bu kampayaya aynı gün aynı iş yerinden yapılan sadece ilk işlemler dahil edilmektedir. Bu nedenle aynı gün içinde alışverişleri farklı iş yerinden yapmak gerekiyor. Kampanya ile kazanılan chipparalar anında hesaplarına yükleniyor. Kampanya 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.