Kredi
24 Kasım 2022 - 23:46

Black Cuma haftasında bayram ettirecek kampanya! Başvurana 200 TL'si iade edilecek

Kasım ayında alışveriş yapanlara müjdeli haber geldi. Alışverişlerini Axess kart ile yapanlar 200 TL'lerini geri alabilecekler. İşte kampanya detayları.

Kredi
24 Kasım 2022 - 23:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Black Cuma haftasında bayram ettirecek kampanya! Başvurana 200 TL'si iade edilecek


Devlet ve özel bankaların kampanya yarışı devam ediyor. Müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmak için farklı kampanyalar düzenleyen bankalar, müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Alışverişlerin en çok yapıldığı Kasım ayına özel fırsatlar bankalar tarafından duyuruldu. Bu fırsatlardan biri de Axess kartı olanlar için.

İnternet alışverişlerine 200 TL!

Axess kredi kartı bulunan vatandaşlar Black Cuma haftasında harcadıkça kazanıyor. Axess kart ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde 200 TL hediye kazanabilecekler. Buna göre Axess ile internet üzerinden tek seferde 600 TL ve üzeri yapılan her ikinci alışverişe 50’şer olmak üzere toplam 200 TL chip para hediye ediliyor. Ayrıca 50 TL’ye kadar chip para ikiye katlanıyor ve 50 TL bir anda 100 TL oluyor.

Axess kampanya detayları



Axess kart ile 9 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan a600 TL ve üzeri ikinci alışverişe 50 TL, toplamda 200 TL chip para hediye ediliyor. Bu kampanyadan TL kazanabilmek için harcama tutarının en az 600 TL olması gerekiyor. Bir müşteri bu kampanyadan en fazla 200 TL kazanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin mutlaka katılım sağlaması gerekiyor. katılmak için ilk harcamadan önce asıl kart sahibinin Juzdan’dan “ Hemen Katıl “ butonuna tıklaması veya Akbank’ta kayıtlı cep telefonu numarasından “ SARICUMA “ yazıp 4566’ya kısa mesaj göndermeleri yeterli olacaktır.

Kazanılan cipparaların 50 TL’sini Juzdan’dan ikiye katlanarak 100 TL olarak kullanabileceksiniz. Bu kampayaya aynı gün aynı iş yerinden yapılan sadece ilk işlemler dahil edilmektedir. Bu nedenle aynı gün içinde alışverişleri farklı iş yerinden yapmak gerekiyor.

Kampanya ile kazanılan chipparalar anında hesaplarına yükleniyor. Kampanya 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Bana kredi çıkmaz demeyin! Denizbank emeklilere 90 gün geri ödemesiz yüksek tutarda kredi verecek
Bana kredi çıkmaz demeyin! Denizbank emeklilere 90 gün geri ödemesiz yüksek tutarda kredi verecek
24-25-26 Kasım tarihlerine dikkat! T.C kimlik numarası ile 27.500 TL nakit ödeme yapılacak
24-25-26 Kasım tarihlerine dikkat! T.C kimlik numarası ile 27.500 TL nakit ödeme yapılacak
Bir SMS ile 30 bin lira kredi hesabınızda! Çalışana, emekliye o bankadan kredi kampanyası!
Bir SMS ile 30 bin lira kredi hesabınızda! Çalışana, emekliye o bankadan kredi kampanyası!
Kredi kartında temassız özelliği olanlar dikkat: 75 TL hediye veriliyor! Hemen katılın
Kredi kartında temassız özelliği olanlar dikkat: 75 TL hediye veriliyor! Hemen katılın
Cebinde Bankkartı olanların ekstre borcundan 500 TL silinecek: Tek bir SMS göndermek yeterli!
Cebinde Bankkartı olanların ekstre borcundan 500 TL silinecek: Tek bir SMS göndermek yeterli!
Böyle kredi yılda bir kere gelir! 0,98 faizli ihtiyaç kredisi veriliyor, anında 15.000 TL nakit
Böyle kredi yılda bir kere gelir! 0,98 faizli ihtiyaç kredisi veriliyor, anında 15.000 TL nakit
Son Haberler
Bakan Koca SMA'lı bebeklere umut dağıttı: Etkisini göstermiş olan 2. bir ilaç için işlemler başlatıldı!
Bakan Koca SMA'lı bebeklere umut dağıttı: Etkisini göstermiş olan...
Cem Yılmaz'dan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya şaşırtan sesleniş!
Cem Yılmaz'dan eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya şaşırtan sesleniş!
Nilperi Şahinkaya'nın iç çamaşırı giymeden çektiği video olay oldu!
Nilperi Şahinkaya'nın iç çamaşırı giymeden çektiği video olay...
Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide rol alacak!
Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide...
Hadise, Reza, Ebru üçgeninden Acun Ilıcalı'da nasibini aldı! O mesajlar deşifre oldu
Hadise, Reza, Ebru üçgeninden Acun Ilıcalı'da nasibini aldı! O mesajlar...
Survivor'dan sonra sporu bırakmıştı! Nagihan Karadere artık bu işi yapacak
Survivor'dan sonra sporu bırakmıştı! Nagihan Karadere artık bu işi...
Trabzonspor'da Jean-Philippe Gbamin pişmanlığı yaşanıyor
Trabzonspor'da Jean-Philippe Gbamin pişmanlığı yaşanıyor
Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var: Sosyal medya hesabından duyurdu
Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var:...
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz!...
Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?
Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı...
EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin gelişme!
EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin...
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio Lemos'un transferi için görüşmeler başladı
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio...
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya...
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza...