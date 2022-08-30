Kanada'ya ait olan firmalardan BlackBerry, ürettiği her telefonun kendi geliştirdiğini ön plana çıkarırken şimdiler de ise anroid sistemli telefon çıkaracağını duyurdu. Blackberry bu ay sonu itibariyle Galaxy S6 Edge gibi iki yana kıvrımlı ekrana sahip BlackBerry Edge modelini tanıtacak.
TEKNOLOJİ
30 Ağustos 2022 - 15:21
BlackBerry'ninde artık android telefonu var: BlackBerry Edge
Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi üzerine android sistemine ait olan telefon sayısı artış göstermektedir. BlackBerry firmasının hakkında çıkan battı haberleri üzerine marka yeni bir android sistemli telefon çıkaracağını duyurdu. BlackBerry Edge özellikleri ve fiyatı ise merak konusu oldu. İşte, BlackBerry'in yeni çıkardığı Edge hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
TEKNOLOJİ
30 Ağustos 2022 - 15:21
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