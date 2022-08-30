TEKNOLOJİ
30 Ağustos 2022 - 15:21

BlackBerry'ninde artık android telefonu var: BlackBerry Edge

Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi üzerine android sistemine ait olan telefon sayısı artış göstermektedir. BlackBerry firmasının hakkında çıkan battı haberleri üzerine marka yeni bir android sistemli telefon çıkaracağını duyurdu. BlackBerry Edge özellikleri ve fiyatı ise merak konusu oldu. İşte, BlackBerry'in yeni çıkardığı Edge hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

TEKNOLOJİ
30 Ağustos 2022 - 15:21
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BlackBerry'ninde artık android telefonu var: BlackBerry Edge


Kanada'ya ait olan firmalardan BlackBerry, ürettiği her telefonun kendi geliştirdiğini ön plana çıkarırken şimdiler de ise anroid sistemli telefon çıkaracağını duyurdu. Blackberry bu ay sonu itibariyle Galaxy S6 Edge gibi iki yana kıvrımlı ekrana sahip BlackBerry Edge modelini tanıtacak.

BlackBerry Edge

Son günlerde gündemde yer alan telefon markaları üzerinden BlackBerry'ın Edge adında yeni bir cihaz tanıtımı yapılacağı belirlendi. Telefonun özellikleri ise vatandaşlar tarafından merak konusu olsa da henüz ne bir görsel ne de özellikler hakkında bir bilgi söz konusu değildir. 



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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