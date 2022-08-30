Blackberry Priv özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi







Blackberry Priv teknik özellikleri







Uzun zaman sonra yeni cihazı ile kullanıcılar ile paylaşılacak olan Blackberry'in yeni bir model duyurusu geldi. Son aylarda ortaya çıkan videolar ve fotoğraflar bizlere yeni bir BlackBerry cihazın varlığını ispatladı. Cihazın henüz piyasaya sunulmaması üzerine teknik özelliklerinin açığa çıkmasıyla araştırmalar arttı. Blackberry Priv teknik özellikleri nelerdir, fiyatı nedir?Ekran Boyutu - 5.4 İnçEkran Teknolojisi - AMOLED Ekran Çözünürlüğü - 1440x2560 (QHD) Piksel Ekran Çözünürlüğü Standardı - QHD Piksel Yoğunluğu - 540 PPI Ekran Yenileme Hızı - 60 Hz Ekran Oranı (Aspect Ratio) - 16:9 Ekran Alanı - 80.39 cm² Ekran Özellikleri - Multi Touch Dokunmatik Türü - Kapasitif Ekran Renk Sayısı - 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı - 70.84 % Batarya Kapasitesi - 3410 mAh Konuşma Süresi (3G) - 23.9 Saat Bekleme Süresi (3G) - 422 Saat Karma Kullanım - 22.5 Saat Video Oynatma - 10.2 Saat Müzik Oynatma - 72.7 Saat Şarj - Micro-USB Batarya Teknolojisi - Lithium Ion (Li-Ion) Hızlı Şarj - Var Hızlı Şarj Gücü (Maks.) - 18 W Hızlı Şarj Özellikleri - Qualcomm Quick Charge 2.0 Kablosuz Şarj - Yok Değişir Batarya - Yok