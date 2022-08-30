TEKNOLOJİ
30 Ağustos 2022 - 13:48

Blackberry Priv özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Android işletim sisteminde yeni cihaz adı duyurulurken Blackberry Priv modeli kullanıcılar ile paylaşılmak üzere harekete geçildi. Türkiye'de satışı yapılacak olan Blackberry Priv'in özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. Blackberry Priv fiyatı nedir? Blackberry Priv özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
30 Ağustos 2022 - 13:48
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Blackberry Priv özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi


Uzun zaman sonra yeni cihazı ile kullanıcılar ile paylaşılacak olan Blackberry'in yeni bir model duyurusu geldi. Son aylarda ortaya çıkan videolar ve fotoğraflar bizlere yeni bir BlackBerry cihazın varlığını ispatladı. Cihazın henüz piyasaya sunulmaması üzerine teknik özelliklerinin açığa çıkmasıyla araştırmalar arttı. Blackberry Priv teknik özellikleri nelerdir, fiyatı nedir?

Blackberry Priv teknik özellikleri

Ekran Boyutu - 5.4 İnç



Ekran Teknolojisi - AMOLED

Ekran Çözünürlüğü - 1440x2560 (QHD) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı - QHD

Piksel Yoğunluğu - 540 PPI

Ekran Yenileme Hızı - 60 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio) - 16:9

Ekran Alanı - 80.39 cm²

Ekran Özellikleri - Multi Touch

Dokunmatik Türü - Kapasitif Ekran

Renk Sayısı - 16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı - 70.84 %

Batarya Kapasitesi - 3410 mAh

Konuşma Süresi (3G) - 23.9 Saat

Bekleme Süresi (3G) - 422 Saat

Karma Kullanım - 22.5 Saat

Video Oynatma - 10.2 Saat

Müzik Oynatma - 72.7 Saat

Şarj - Micro-USB

Batarya Teknolojisi - Lithium Ion (Li-Ion)

Hızlı Şarj - Var

Hızlı Şarj Gücü (Maks.) - 18 W

Hızlı Şarj Özellikleri - Qualcomm Quick Charge 2.0

Kablosuz Şarj - Yok

Değişir Batarya - Yok

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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