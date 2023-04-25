BM’den çarpıcı nüfus araştırması













Araştırmaya göre, 21. Yüzyılın sonuna kadar dünyanın nüfusu 10 milyarı aşacak. Şu anki durum Hindistan ile Çin'in nüfuslarının neredeyse eşitlendiğini gösteriyor. Her ülkenin nüfusu 1 milyar 422 milyon kişi civarında. Ancak bir kaç ay içerisinde Hindistan'ın Çin'i geçerek ve dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı ifade edildi.Asya kıtasında nüfus hızla artarken Avrupa için farklı bir tablo var. 2050 yılına kadar Avrupa'nın nüfusu dünya nüfusunun yalnızca yüzde 7,5'una denk gelecek. Bu oran takvimler 1950'yi gösterirken yüzde 22 seviyesindeydi. Avrupa'daki nüfusu en hızlı azalacak ülkelerin başında ise Yunanistan gösteriliyor. Yunanistan'ın nüfusunun 2050'ye kadar 1,3 milyon kişi azalması beklenirken 65 yaş üstündeki nüfusun sayısının ise hızla artacağı belirtildi. Türkiye'nin nüfusunun ise 2040 yılına kadar 100 milyonu geçmesi bekleniyor.