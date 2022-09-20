BM'den İran'a kınama

İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına dahil edilen ve şiddet gördüğü öne sürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Vekili Nada Al Nashif olayı kınayarak, Mahsa Amini'nin ölümü ve İran güvenlik güçlerinin şiddetli tepkisinden duyduğu endişeyi ifade etti. Nashif, olayın tarafsız şekilde soruşturulması gerektiğini söyleyerek, "

Mahsa Amini'nin trajik ölümü ve polis tarafından uygulanan şiddet iddiaları yetkili bağımsız bir makam tarafından hızlı, tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalıdır" dedi.

Açıklamada, İran güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için gerçek mermi kullandığına ve 5 kişinin de hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.