BM'nin başlattığı 'Acil Yardım Çağrısı'na ilişkin Türkiye'den açıklama!







3 AY SÜRELİ BİR DÖNEMi KAPSIYOR







Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremin ardından gerekli görülen insani ihtiyaç nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından 16 Şubat 2023'te Türkiye'ye Acil Çağrı'nın yapıldığını söyledi.Yardım çağrısının, BM'nin Türkiye'ye yaptığı yardımın ilgili tüm ortaklarla koordinasyonu çerçevesinde 3 ay süreli (Şubat-Nisan 2023) dönemi kapsayan bir çerçeve olduğunu vurgulayan kaynaklar şu ifadeleri kaydetti: * Bağışçılardan toplam 1 milyar dolar talep edilen belgede, depremden etkilenen insanlara ulaşılmasının amaçlandığı, talep edilen kaynak gereksinimlerinin arasında Birleşmiş Milletler kuruluşlarının, Uygulama Ortaklığı STK'larının (STK'ların) ihtiyaçlarının da yer aldığı belirtilmekte ve Türk Kızılayı, güncel gelişmeler ve olası ihtiyaçlar dahilinde ayrıca bu sayının ışığında değiştirilebileceğine dikkat edilmelidir. * Belgede ayrıca her alanda yardımcı olabilecek Birleşmiş Milletler ajansları ve STK uygulama ortakları ile projeler üzerinde işbirliği yapacak kuruluşlarımız da yer almaktadır. *Çağrı aşamasındaki 1 milyar ABD doları tutarındaki kaynak talebine ilişkin endüstri analizine baktığımızda, en fazla kaynak tahsis eden ilk üç sektörün acil durum barınakları, gıda dışı malzemelerle birlikte, yardım ve sosyal koruma, erken kurtarma ve enkaz temizleme ve çok amaçlı nakit olduğunu görülmüştür. * Birleşmiş Milletler'in girişimiyle başlatılan Acil Yardım Çağrısı kapsamında insani amaçlı dış politika anlayışı ile yıllar içinde uluslararası yardım ve dayanışmada örnek rol oynayan ülkemizin ihtiyacına dikkat çeken bir belgedir. Karşılaşılan felaketin ölçeği ve boyutuyla orantılı uluslararası dayanışma ile karşılık verme değeri taşımaktadır.