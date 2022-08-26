Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler

Avukat Murat Keçeci'nin böbreklerine 3 gün boyunca su verilmediği aynı zamanda ise soğukta bekletilmekten hasta olduğu haberleri gündeme geldi. Üniversite hastanesi içerisinde yapılan testler sonucunda Keçeci'nin karaciğerinde enfeksiyonun olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Murat Keçeci hakkında merak edilenler ve çıkan karar haberimizde yer almaktadır
Avukat Murat Keçeci ölüme terk edildiTrakya Genç İşadamları Derneği'ni hedefleyen operasyonda tutuklanıp gözaltına alınan Avukat Murat Keçeci, geçtiğimiz gün böbreklerinden rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırıldı. Yaşam tehlikesi bulunduğu söylenen Keçeci'nin acilen tahliyesi için teklifler gelmeye başladı. Murat Keçeci'nin avukatı tarafından istenen istek üzerine Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi. Sebep olarak da, "Kanser değil ya!" beyanında bulunulduğu ortaya çıktı.
Edirne Trakya Üniversitesi'nde yatan Keçici'nin gözaltına alındığı koğuşta battaniye verilmediği soğukta bekletildiğinin yanı sıra 3 gün boyunca su verilmediği iddiaları da gündemi salladı. Doktorlar tarafından çıkan rapor üzerine avukat Murat Keçici'nin böbreklerinin yanı sıra karaciğer enfeksiyonunda bulunduğu raporlarda yer aldı.