YAŞAM
26 Ağustos 2022 - 20:55

Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler

Gözaltına alınan avukat Murat Keçeci hakkında değişik iddialar gündeme geldi. Gözaltına alındığı zaman zarfında 3 gün süresince su verilmediği ortaya çıktı. Resmen ölüme terk edilen Keçeci'nin sağlık durumu hakkında araştırmalar sıklık kazandı.

YAŞAM
26 Ağustos 2022 - 20:55
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Böbrek hastası tutuklu avukata 3 gün su vermediler


Avukat Murat Keçeci'nin böbreklerine 3 gün boyunca su verilmediği aynı zamanda ise soğukta bekletilmekten hasta olduğu haberleri gündeme geldi. Üniversite hastanesi içerisinde yapılan testler sonucunda Keçeci'nin karaciğerinde enfeksiyonun olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Murat Keçeci hakkında merak edilenler ve çıkan karar haberimizde yer almaktadır

Avukat Murat Keçeci ölüme terk edildi

Trakya Genç İşadamları Derneği'ni hedefleyen operasyonda tutuklanıp gözaltına alınan Avukat Murat Keçeci, geçtiğimiz gün böbreklerinden rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırıldı. Yaşam tehlikesi bulunduğu söylenen Keçeci'nin acilen tahliyesi için teklifler gelmeye başladı. Murat Keçeci'nin avukatı tarafından istenen istek üzerine Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi. Sebep olarak da, "Kanser değil ya!" beyanında bulunulduğu ortaya çıktı.



Murat Keçeci

Edirne Trakya Üniversitesi'nde yatan Keçici'nin gözaltına alındığı koğuşta battaniye verilmediği soğukta bekletildiğinin yanı sıra 3 gün boyunca su verilmediği iddiaları da gündemi salladı. Doktorlar tarafından çıkan rapor üzerine avukat Murat Keçici'nin böbreklerinin yanı sıra karaciğer enfeksiyonunda bulunduğu raporlarda yer aldı.

Tutuklu komiser de böbrekleri kaybediyordu

Görev halindeyken gözaltına alınan avukat Murat Keçeci'nin müvekkili komiser Ahmet Özdil'inde aynı kaderi yaşadığı ortaya çıktı. Ahmet Özdil'in kaldığı koğuşta da böbreklerinden rahatsızlandığı 71 gün süre boyunca ameliyat izni çıkmadığı ortaya çıktı. Son evreye gelen Özdil, ameliyata alınarak böbreklerini kaybetmekten son anda kurtuldu. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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