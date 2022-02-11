Deprem bölgesi olan Ege bölgesinde yine Deprem meydana geldi.Merkez üssü Muğla Bosrum İlçesi olan depremin şideetinin 4.1 olduğu açıklandı.AFAD tarafından yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Muğla. Bodrum açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.
GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 21:27
Bodrum açıklarında korkutan deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla Bodrum açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 21:27