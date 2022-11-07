Bodrum'da 1 saat çakan şimşeğin ardından 15 dakika süren yağış kenti göle çevirdi







15 DAKİKA SÜRDÜ GÖLE ÇEVİRDİ







Bodrum'da dan akşam üzeri peş peşe şimşekler çaktı. Ortalama bir saat durmadan çakan şimşek sonrası bir anda başlayan sağanak yağış kentteki caddeler ile sokakları gölete çevirdi.15 dakika etkili olan yağmurdan sonra kentte hayat durma noktasına geldi. Yağışla beraber kimi sokaklarda elektrikler kesildi. Bodrum karayolunda oluşan su birikintileri ise sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.Gök gürültülü sağanak yağmur Bodrum Belediyesi bünyesindeki ekipleri harekete geçirdi. Yağmur suları ile gelen yapraklar su mazgallarının tıkanmasına neden olurken, ekipler hemen olaya müdahalede bulunarak mazgalları temizledi.Düşen bir yıldırım ise trafoya isabet edince, alt Konacık'ta elektrikler kesildi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde ki biriken yağmur suları araçlara zor anlar yaşattı.