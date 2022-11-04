GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 21:01

Bodrum'da oyuncakçıya giren köpek herkesi şaşkına çevirdi! Bakın o köpek oradan ne aldı

Bodrum'da oyuncak marketine giren köpeğin görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Markete giren o köpek marketten ne aldı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 21:01
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Bodrum'da oyuncakçıya giren köpek herkesi şaşkına çevirdi! Bakın o köpek oradan ne aldı


Sosyal medya gündeminde sevimli bir köpeğin markete girip geri çıkması konuşuluyor. Peki markete giren o köpek ne alıp çıktı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BODRUM'DA MARKETE GİREN KÖPEK HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bodrum'da bir oyuncak marketine köpek girdi. Kamera kayıtları sosyal medyadan paylaşıldıktan sonra birçok insanın ilgisini çekti. 



Markete Giren Köpek

Bir köpek Bodrum'da bulunan bir oyuncak marketinin otomatik kapısı açıldıktan sonra birden içeri girdi ve diğer köpek onu dışarıda bekledi. İçeriye giren köpek oyuncak peluş aldıktan sonra dükkandan geri çıktı. Sevimli köpeklerin bu halleri insanların dikkatinden kaçmadı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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