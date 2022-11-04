Bodrum'da oyuncakçıya giren köpek herkesi şaşkına çevirdi! Bakın o köpek oradan ne aldı







BODRUM'DA MARKETE GİREN KÖPEK HERKESİ ŞAŞIRTTI







Sosyal medya gündeminde sevimli bir köpeğin markete girip geri çıkması konuşuluyor. Peki markete giren o köpek ne alıp çıktı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bodrum'da bir oyuncak marketine köpek girdi. Kamera kayıtları sosyal medyadan paylaşıldıktan sonra birçok insanın ilgisini çekti.Bir köpek Bodrum'da bulunan bir oyuncak marketinin otomatik kapısı açıldıktan sonra birden içeri girdi ve diğer köpek onu dışarıda bekledi. İçeriye giren köpek oyuncak peluş aldıktan sonra dükkandan geri çıktı. Sevimli köpeklerin bu halleri insanların dikkatinden kaçmadı.