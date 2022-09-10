Bodrum’dan çalınan traktör Denizli’de bulundu













Mazıköy Mahallesinde orman kesim sahasında çalışan Mehmet Ünal 29 Ağustos akşamı kesilen tomrukları traktörüne yükledikten sonra kesim sahasından ayrıldı. Ertesi gün geldiğinde traktörünün yerinde olmadığını farkına varan Ünal, Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulundu. Hırsızlık olayı konusu ile ilgili Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT tarafından araştırmalara başlanarak olay konusu ile ilgili bilgiler İl Emniyet Müdürlüğü birimleriyle de paylaşıldı.JASAT ile Muğla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekiplerinin 10 gün ve 250 kilometre süren titiz çalışmaları sonucu çalınan traktörün Denizli iline bağlı Acıpayam İlçesi bölgesinde olduğu bilgisi alındı. İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müşterek çalışmaları sonucu çalınan traktörün arka kovanı ile ön kepçesi Acıpayam İçesinde elde edildi. Çalışmalarına sürmekte olan ekipler çalınan traktörü ise Serinhisar ilçesinde bularak sahibine teslim etti.Olaya karıştığı tespit eden 4 kişiden 3'ü ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.