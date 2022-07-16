Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı!













63 Bin TL'lik restoran fişi şoke etti!

İşte tarihe geçecek olan o hesabın görüntüsü;





Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatil coşkusu yaşanıyor. Tatili fırsat bilen ve tatil tercihini Bodrum'dan yana kullanan yüzbinlerce insan en pahalı yiyecek ve içeceklerle karşı karşıya kaldı. En hareketli sezonlarından birisini yaşayan Bodrum, bir anda çok fazla kişiyi ağırlarken restoranlarındaki fahiş fiyatlar dolu hesap görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.Tatilcinin birisi Bodrum’da bulunan bir restorana ait adisyon fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Hesabın 63 bin TL olduğu görülürken hesap detaylar herkesi şaşkına çevirdi. İçerisinde alkollü içeceklerin de bulunduğu bir uzak doğu mutfağının restoranındaki hesabın aslında 55 bin 814 TL olarak geldiği fakat bu hesabın dışından restoranın 7 bin 225 TL servis ücreti de aldığı görüldü. Bodrum restoranlarının fahiş fiyatlarla hizmet vermesi ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.