GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 14:55

Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı!

9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Bodrum'u tercih eden İstanbullular, burada bulunan restoranlarda fahiş fiyatlar ödüyorlar. Bir kişi, yemek yediği restoranda ödediği 63 bin TL'lik hesabı paylaştı. Hesaptaki fiyatlar ise görenleri şaşkına çevirdi.

GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 14:55
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Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı!


Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatil coşkusu yaşanıyor. Tatili fırsat bilen ve tatil tercihini Bodrum'dan yana kullanan yüzbinlerce insan en pahalı yiyecek ve içeceklerle karşı karşıya kaldı.

En hareketli sezonlarından birisini yaşayan Bodrum, bir anda çok fazla kişiyi ağırlarken restoranlarındaki fahiş fiyatlar dolu hesap görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.



Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı

63 Bin TL'lik restoran fişi şoke etti!

Tatilcinin birisi Bodrum’da bulunan bir restorana ait adisyon fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Hesabın 63 bin TL olduğu görülürken hesap detaylar herkesi şaşkına çevirdi. İçerisinde alkollü içeceklerin de bulunduğu bir uzak doğu mutfağının restoranındaki hesabın aslında 55 bin 814 TL olarak geldiği fakat bu hesabın dışından restoranın 7 bin 225 TL servis ücreti de aldığı görüldü.

Bodrum restoranlarının fahiş fiyatlarla hizmet vermesi ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

İşte tarihe geçecek olan o hesabın görüntüsü;

Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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