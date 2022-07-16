Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatil coşkusu yaşanıyor. Tatili fırsat bilen ve tatil tercihini Bodrum'dan yana kullanan yüzbinlerce insan en pahalı yiyecek ve içeceklerle karşı karşıya kaldı. En hareketli sezonlarından birisini yaşayan Bodrum, bir anda çok fazla kişiyi ağırlarken restoranlarındaki fahiş fiyatlar dolu hesap görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 14:55
Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı!
9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Bodrum'u tercih eden İstanbullular, burada bulunan restoranlarda fahiş fiyatlar ödüyorlar. Bir kişi, yemek yediği restoranda ödediği 63 bin TL'lik hesabı paylaştı. Hesaptaki fiyatlar ise görenleri şaşkına çevirdi.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 14:55