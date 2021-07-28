Dünyaca üne sahip ve Türkiye’nin tatil beldelerinden olan Bodrum, sanat ve antika fuarına ev sahipliği yapıyor. Fuar, 500’den fazla sanatçı ve antikacının katılımıyla açıldı. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde sergilenen eserler, Türkiye’nin ünlü sanatçı ve antikacılarına ait.

Bodrum Sanat ve Antika Fuar’ının organizatörleri, küresel pandeminin ardından birçok sanatseveri, antika severleri, koleksiyonerleri ve sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlıyor. En büyük amaçları ise Bodrum’da uzun yıllar varlığını sürdürecek bir serginin olması.

Yapılan fuar, hem sanatseverlere hem de antika meraklılarına ve kolesiyonerlere hitap ediyor. Fuarda, sanatseverler galeride yer alan tablo, heykel, fotoğraf ve diğer eserleri inceleme fırsatı bulurken; antika meraklıları ve koleksiyonerler ise çok çeşitli sanat materyallerini ve yayınlarını inceleyebiliyor. Fuar kapsamında konferanslar, sanat performansları, paneller ve söyleşiler de gerçekleşecek.

“Vakt-i Fener” isimli eser, fuarın en çok ilgi gören eserleri arasında yer almakta. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 114 yıllık tarihinin önemli kesitlerini tek bir eserde bir araya getiren Burak Karavet, eserini yaklaşık bir yılda tamamladığını dile getirirken, eseri oluşturmak içinde binlerce görsel kullandığını ekledi.

Birçok esere ev sahipliği yapan fuar 1 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.