SPOR
25 Aralık 2022 - 14:21

Bodrumspor'da Drazic Harun ve Bahadır ile yollar ayrılıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da ayrılık depremi yaşanıyor. Son günlerde sıcak gelişmelerin yaşandığı ege temsilcinde 3 isimle daha yolların ayrılması bekleniyor.

SPOR
25 Aralık 2022 - 14:21
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Bodrumspor'da Drazic Harun ve Bahadır ile yollar ayrılıyor


Kulüpten yapılan açıklamaya göre; yaz transfer sezonunda Slovakya Ligi ekiplerinden Slovan Bratislava'dan kadroya katılan kanat oyuncusu Dejan Drazic, yine yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan kadroya katılan orta saha Harun Alpsoy ve geçtiğimiz sezon 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Bahadır Erol ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

bodrumspor da ayrılık



Aynı zamanda TFF 2. Lig takımlarından İskenderunspor, Bodrumspor ile yollarını ayıran Bahadır Erol ile her konuda anlaştıklarını duyurdu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ara transfer döneminde Makedonyalı forvet Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını belirtmişti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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