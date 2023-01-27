Boğa sezonu başlıyor! Bitcoin eski formuna dönüyor: Yatırımcılar sevinçten havalara uçtu! Parasını tutanı o sürpriz karşılayacak! 2023 yılı için diğer yıla kıyasla daha pozitif başlayan kripto paralardan yeni bir hareket geldi. Ether'de de benzer artış gözlemlendi. İşte detaylar...
KRİPTADAKİ HAREKETLİLİKKripto para birimi denilince ilk akla gelen Bitcoin piyasasında bir hareketlilik yaşanıyor. Son yıllarda bir düşüş içinde olan Bitcoin piyasası yeni yıla yüksek düzeyde girdi. En son 16 bin dolar seviyesinde olan bitcoin şimdi ise 23 bin doları gördü. Bu umut verici tablo yatırımcıları sevindirdi.
Amerika Birleşik Devletlerinde enflasyonda durmanın görülmesiyle beraber, piyasa yorumcularından bazıları merkez bankalarının faiz artışlarını durdurmasına ve bazı faizlerinden düşürüleceğinden yana olumlu bir tavrı var. Ekonomistler yaptıkları açıklamalar ile fed'in bu yıl faiz indirimi yapabileceğini söylediler. Bitcoinin fiyatı uzun zamandan beri ilk kez 23 bin doları gördü. 2. en büyük kripto para birimi olan Ether, cumartesi günü 1664 dolara yükseldi. Uzun zamandan beridir ilk kez ether 1600 doları aşarak yükseldi.