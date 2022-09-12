Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına hızlı ve kesin evde doğal tedavi yöntemleri







Evde boğaz ağrısı tedavisi





Boğaz ağrısına kesin çözüm











Boğaz ağrısına doğal çözümler





* Zencefilli ballı kür:

* Elma Sirkesi:

* Sarımsak:

Sarımsak, doğal olarak antibiyotik içeren bir besindir. Bu nedenle boğaz ağrısı olan kişiler sabahları aç karnına sarımsak çiğneyebilir veya yutabilir. * Kırmızı biber kürü:

* Buhar banyosu kürü:

Boğazdaki bakteri ve enfeksiyonlar boğaz kısmının şişmesine neden olur. Bu şişlik hem ağrıya hem de yutkunma zorluğu yaşatır. Geçmişten günümüze büyüklerimizin boğaz ağrısı tarifleri bugün de insanlar tarafından araştırılır ve uygulanır.Evde boğaz ağrısı tedavisi çok yaygındır. Bu nedenle gripten kaynaklanan boğaz ağrısı semptomları için bu sorun ev ilaçları ile tedavi edilebilir. Besin olarak genellikle avuk suyuna çorba, işkembe çorba, mercimek çorbası ve tarhana gibi bol limon ve acı ile tüketilebilecek çorbalar içilir. Ayrıca nane limon çayı boğaz ağrısını yatıştırır. Boğaz ağrısı için bir ev çaresi bitki çayıdır. Zencefil çayı, tarçın çayı, adaçayı gibi antibakteriyel ve antienfektif çaylar hastalık sırasında kullanılabilir. Bu yöntemlere karşılık olarak boğaz ağrısı şikayeti uzun sürüyor ve geçmiyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır.Boğaz ağrısı, bir kişi için ağrılı ve yorucu bir süreçtir. Boğaz ağrısı kişiye gün içinde herhangi bir şey yemeyi veya içmeyi zorlaştırırken yutma güçlüğü ve ağrının da eşlik etmesini sağlar. Özellikle kış aylarında sık görülen boğaz ağrılarına kesin çözüm olarak bitkisel çaylar ve doğal ilaçlar önerilir.Kısa süre içinde boğaz ağrısını tedavi etmek için bitkisel ilaçlar kullanılabilir. İşte boğaz ağrısı için iyi ilaçlarla uygulanabilecek tarifler;Bal boğazı yumuşatır ve yatıştırır. Zencefil içeriğinden dolayı enfeksiyon ve bakteri düşmanıdır.Bu nedenle boğaz ağrısı çekenler 1 yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı zencefili karıştırıp yarım limonun suyunu ekleyerek macun kıvamına getirmelidir. Bu kür günde bir kaşık olarak tüketilebilir.Elma sirkesi antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle boğaz ağrısı için kullanıldığında boğazda biriken mukozu dağıtır. Boğaz ağrısı için bir bardak suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyebilir ve ardından suyu gargara olarak kullanabilirsiniz.Paprika, kapsaisin adı verilen bir bileşik içerir. Bu bileşen ağrı reseptörlerini bloke eder ve ağrıyı azaltır. Boğaz apğrısında kırmızı biber kullanmak isteyenler yarım çay kaşığı toz kırmızı biberi iki yemek kaşığı balla karıştırarak içebilir.Buhar banyosu solunum yollarında olulan enfeksiyonların azalması ve aynı zamanda mukozanın rahatlaması için çok fazla önem taşır. Bu nedenle 10 dakika buhar banyosu uygulaması yapılabilir.