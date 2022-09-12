Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki, çorba ve yiyecekler

Kış aylarında beliren grip enfeksiyonları solunum yolu hastalıklarına neden olur. Bu hastalıklar insanlarda farenjit olarak kendini gösterir. Farenjit aynı zamanda insanların günlük hayatını zorlaştıran ve yeme sürecini de zorlaştıran bir sağlık sorunudur. Genellikle 3-7 günde iyileşecek olan boğaz ağrısına uygulanabilecek yöntemleri sizler için derledik.
Boğaz Ağrısına İyi Gelen ŞeylerBu konu her zaman birçok kişinin merak ettiği ve araştırdığı konulardan biridir. Özellikle kış aylarında insanlar bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterler. Bu dönemde doğal antibiyotikli besinler, çorbalar ve bitki çayları boğaz ağrısına iyi gelir.
Boğaz Ağrısına İyi Gelen Çaylar
Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen bitki çayları düzenli ve yeterli miktarda alındığında iyileşme sürecini yavaşlatır. İşte tavsiye edilen bitki çayları: • Boğaz ağrısı çekenler bu süreçte adaçayı içmenin keyfini çıkarabilirler. Adaçayı tüketimi ile balgamı çıkarmaya ve boğazı yatıştırmaya yardımcı olur. Adaçayı bir çay kaşığı bal ve limonla da kullanabilirsiniz. • Meyan kökü çayı boğaz ağrısı için etkili bitki çaylarından biridir. Boğaz enfeksiyonlarını iyileştirmek için meyan kökü yemek isteyebilirsiniz. • Soğuk algınlığı için önerilen bitki çaylarından biri de okaliptüs çayıdır. Okaliptüs çayı ile enfeksiyonu azaltabilirsiniz. • Geçmişte ve günümüzde pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan zencefil çayı boğaz ağrısı için de kullanılabilir. • Nane çayı doğal bir antioksidandır ve çok yüksek antibakteriyel içeriğe sahiptir. Bu nedenle reflü sorunu olmayan kişiler granülomatöz farenjit yerine granülomatöz farenjiti tercih edebilirler. • Genellikle sinirleri yatıştırması için önerilen papatya çayı, boğaz ağrısı tedavisinde de kullanılır.