SAĞLIK
12 Eylül 2022 - 00:34

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki, çorba ve yiyecekler

Kış aylarında beliren grip enfeksiyonları solunum yolu hastalıklarına neden olur. Bu hastalıklar insanlarda farenjit olarak kendini gösterir. Farenjit aynı zamanda insanların günlük hayatını zorlaştıran ve yeme sürecini de zorlaştıran bir sağlık sorunudur. Genellikle 3-7 günde iyileşecek olan boğaz ağrısına uygulanabilecek yöntemleri sizler için derledik. İşte detaylar…

SAĞLIK
12 Eylül 2022 - 00:34
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Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki, çorba ve yiyecekler


Kış aylarında beliren grip enfeksiyonları solunum yolu hastalıklarına neden olur. Bu hastalıklar insanlarda farenjit olarak kendini gösterir. Farenjit aynı zamanda insanların günlük hayatını zorlaştıran ve yeme sürecini de zorlaştıran bir sağlık sorunudur. Genellikle 3-7 günde iyileşecek olan boğaz ağrısına uygulanabilecek yöntemleri sizler için derledik.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Bu konu her zaman birçok kişinin merak ettiği ve araştırdığı konulardan biridir. Özellikle kış aylarında insanlar bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterler. Bu dönemde doğal antibiyotikli besinler, çorbalar ve bitki çayları boğaz ağrısına iyi gelir.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Çaylar



Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen bitki çayları düzenli ve yeterli miktarda alındığında iyileşme sürecini yavaşlatır. İşte tavsiye edilen bitki çayları:

• Boğaz ağrısı çekenler bu süreçte adaçayı içmenin keyfini çıkarabilirler. Adaçayı tüketimi ile balgamı çıkarmaya ve boğazı yatıştırmaya yardımcı olur. Adaçayı bir çay kaşığı bal ve limonla da kullanabilirsiniz.

• Meyan kökü çayı boğaz ağrısı için etkili bitki çaylarından biridir. Boğaz enfeksiyonlarını iyileştirmek için meyan kökü yemek isteyebilirsiniz.

• Soğuk algınlığı için önerilen bitki çaylarından biri de okaliptüs çayıdır. Okaliptüs çayı ile enfeksiyonu azaltabilirsiniz.

• Geçmişte ve günümüzde pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan zencefil çayı boğaz ağrısı için de kullanılabilir.

• Nane çayı doğal bir antioksidandır ve çok yüksek antibakteriyel içeriğe sahiptir. Bu nedenle reflü sorunu olmayan kişiler granülomatöz farenjit yerine granülomatöz farenjiti tercih edebilirler.

• Genellikle sinirleri yatıştırması için önerilen papatya çayı, boğaz ağrısı tedavisinde de kullanılır.

Boğaz Ağrısı İçin Çorba

Çorba, eski çağlardan beri hasta veya yorgun olduğumuz zamanlarda büyüklerimiz tarafından bizim için denenmiştir. Boğaz ağrısı için çorbanın gücü göz ardı edilmemelidir. Tavuk suyu çorbası, tarhana çorbası, mercimek çorbası ve kaplumbağa kabuğu çorbası boğaz ağrısı için önerilen çorbalardan bazılarıdır. Bu çorbalarda kullanılan limon ve baharatlar boğaz ağrılarının iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler

Boğaz ağrısına grip enfeksiyonu neden olur. Bunun nedeni zayıf bir bağışıklık sistemidir. Bu nedenle boğaz ağrısı görüldüğünde kişilerin beslenmelerini dengelemeleri gerekir. Bu bağlamda boğaz ağrısına iyi gelen gıdaların tüketimine dikkat edilmelidir. Farenjite iyi gelen besinler arasında probiyotik yönünden zengin besinler bulunur. Bu nedenle yoğurt, süt ve kefir gibi ürünler daha fazla tüketilmelidir. Ayrıca soğan ve sarımsak gibi doğal antibiyotik içeriğine sahip sebzelerin tüketiminin arttırılması önerilir. Zencefil farenjite iyi gelen besinlerden biridir. Zencefil ile yoğurdu karıştırarak günde 1 yemek kaşığı yiyebilirsiniz. Bu boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Balın boğazda da yatıştırıcı etkisi vardır. Sabahları aç karnına bal yiyebilir veya sütünüze bal ekleyerek içebilirsiniz.

Protein içeren gıdaların tüketimini artırmak da mümkündür.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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