Boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon belirtileri varsa dikkat! Strep-A bakterisi baş gösterebilir..













STREP-A NADİRDE OLSA YAŞAM BOYU ENFEKSİYONA NEDEN OLUR

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDEN 24 SAAT SONRA BULAŞMA SONA ERER

ANİ ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI BAŞLICA BELİRTİLERDİR

İLK 24 SAAT ÖNEMLİ





HANGİ DURUMDA DOKTORA GİDİLMELİ?

BU BELİRTİLER VARSA HEMEN SAĞLIK EKİPLERİNİ ARAYIN

Sağlık Bakanlığı, hastalıkla ilgili kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek için halkı bilgilendirmek amacıyla yeni bir duyuru yayınladı. Halk Sağlığı Servisi tarafından yayınlanan bilgilerfe, beta hastalığının neden ve nasıl bulaş gösterdiği, belirtileri, tedavi yöntemleri, ve acil durumlar hakkında tüm detaylar verildi. Böylece toplumda "beta" olarak bilinen "A grubu beta hemolitik streptokoklar" boğaz, burun ve deride yaşayan bakterilerdir ve enfeksiyonlar, kızıl, ateş ve boğaz enfeksiyonlarına öncelikle neden olur. Gördüğünüz formda bulunan bakteriler ağrı ve kızarıklıkla birlikte hafif olabilen bir boğaz ağrısı veya deri enfeksiyonudur. Şu anda bu bakteriyel enfeksiyonu önleyecek bir aşı yoktur.Strep A nadiren ciddi ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden olur. Bu, bakteriler kana, kaslara veya akciğer dokusuna girdiğinde meydana gelir. Daha önce geçirilmiş bir viral enfeksiyon, ciddi, yaşamı tehdit eden streptokok enfeksiyonlarına duyarlılığı artırır. Brifingde, özellikle Eylül ayından bu yana Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde olmak üzere bazı ülkelerde 2022 yılına kadar yaşamı tehdit eden Strep A vakalarının sayısında önemli artışların bildirildiğine dikkat çekildi. Ölümcül vakalardan gelen vaka bildirimleri de özellikle Birleşik Krallık ve Hollanda'dan artmaktadır. Ülkemizden çok az vaka bildirilmiştir.Edinilen bilgilere göre Strep A, hasta bir kişinin öksürmesi veya hapşırması ile yayılan damlacıklarla doğrudan temas yoluyla veya organizmanın yayıldığı bir yüzeye dokunulduktan sonra eller yıkanmadan ağız, burun veya gözlere dokunulmasıyla bulaşabiliyor. Ayrıca hastalık, enfekte cilt yaralarıyla doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir. Enfekte kişiler antibiyotik tedavisinden 24 saat sonra bulaşıcı hale gelir.Bu hastalığın başlıca belirtileri ani ateşlenme ve boğaz ağrısı ile başlar. daha sonrası boyundaki şiş ve ağrılı lenf bezleri, baş ağrısı ve halsizliktir. Nadiren mide bulantıları, karın ağrıları, kusma, yaygın kızarıklık oluşabilir. Burun akıntısı, öksürük ve soğuk algınlığı semptomları olan kişilerin A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonuna yakalanma olasılığının çok daha düşük olduğu bulunmuştur.Ciddi hastalık geliştirme riskinden kaçınmak için, enfeksiyon ilerlemeden önce Strep A tedavisine erken başlamak çok önemlidir. Hastalık teşhis edildikten sonra doktor tarafından önerilen antibiyotik tedavisi tam bir iyileşme sağlayabilir ve olumsuz sonuçların önüne geçebilir. Bu nedenle antibiyotikleri doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde ve süre boyunca kullanmanız önerilir. A Grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu olan kişiler, 24 saatlik bir antibiyotik kürünü tamamlayana kadar işe, okula veya kreşe gitmemelidir.Ailelerin streptokok enfeksiyonlarının gelişimini önleyebilmek ve aynı zamanda kontrol altına alabilmek için bazı semptomların farkında olmaları önemlidir. Onlara göre, bir çocuk aniden ateş ve boğaz ağrısı yakınması, ancak hapşırma, öksürme, burun akıntısı veya viral bir enfeksiyonu düşündüren diğer semptomların olmaması ve ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanılmasına rağmen ateşinin düşmemesi veya kötüleşmemesidir. Normalden daha az yerseniz, sıvı almazsanız ve vücudunuzun her yerinde kızarıklık ve döküntüler gelişirse, doktorunuza veya hastaneye başvurmalısınız. Ayrıca 3 aydan küçük bebeklerin 38°C veya daha yüksek ateşi olan ve 3 aylıktan büyük bebeklerin 39°C veya daha yüksek ateşi olanların doktora başvurmaları önerilir.Semptomlar arasında çocuklarda hırıltılı solunum, nefes alırken karın kaburgalarının altına batması, nefes almada duraklamalar, tüm vücuda hızla yayılan kızarıklıklar, ciltte, dilde veya dudaklarda morluklar, soluk cilt veya soğuk veya nemli hissetme, nöbetler yer alır. Nefes alıyorsanız, bayılıyorsanız veya uyanamıyorsanız, hemen 112'deki Acil Çağrı Merkezini arayın veya yerel acil durum servislerinizle iletişime geçin. Strep A enfeksiyonunu önlemenin en iyi yolu, ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkamaktır. Ayrıca tabak, bardak, çatal-bıçak, çamaşır ve havlu gibi kişisel eşyaları paylaşmaktan kaçınmak, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille kapatmak da hastalıktan korunmanın diğer yollarıdır. Buna ek olarak, ailelerin çocuklarının aşı programlarını ve aşılarını kontrol etmeleri ve kaçırılan aşılar için mümkün olan en kısa sürede GP'leriyle iletişime geçmeleri önerilir. Aşılar, altta yatan tıbbi durumları olan daha büyük çocuklar ve yetişkinler için de mevcuttur. Bununla ilgili bilgi pratisyen hekiminizden alınabilir.