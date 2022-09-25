Boğulma tehlikesi geçiren genç, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti













Olay, 18 Eylül Pazar günü Kandıra Cebeci Sahili'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'da yaşayan Alican Bozkurt (28), 3 arkadaşıyla birlikte denize girmek için Cebeci Sahili'ne geldi. Denize giren 4 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 3 arkadaş kurtarıldı, Alican Bozkurt ise yaklaşık 10 dakika sonra sudan çıkarıldı.Vatandaşların ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere jandarma ve sağlık personelleri yollandı. Alican Bozkurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastanede 6 gün tedaviye alınan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.