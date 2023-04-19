Bölge sakinleri Hartum'dan kaçtı













Çatışmanın tanıkları, sabah saatlerinden itibaren Hartum'u silah sesleri ve sağır edici patlamalar şehri sallarken, insanların arabalarla ve yaya olarak Hartum'dan ayrıldığını bildirdi. Japonya ve Tanzanya'daki yetkililer de vatandaşlarını tahliye etmeyi düşündüklerini ifade etti.Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri, Salı günü 24 saatlik bir insani ateşkes üzerinde anlaşmıştı, ancak ateşkes önerilen saatten birkaç dakika sonra bozuldu. Çatışmaların yeniden başlaması ve Hartum'un ordu karargahı yakınında meydana gelen patlamaların ardından siviller kentten ayrılıyor.