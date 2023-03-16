Bolu, 4.8 şiddetinde sallandı! Düzce'deki okullarda tatil kararı..













DÜZCE'DE EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Saat 13:55'te Bolu'da 4.8 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 8.13 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Deprem, Düzce ile Sakarya'nın yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Vatandaşlar, deprem sırasında panik halinde sokaklara döküldü.Depremin hemen ardından bir açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, kent genelinde okullarda eğitime bir günlük ara verilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı. Deprem sırasında panikleyen öğrencilerin evlerine gönderildiğini belirten Vali Atay, "Okul dersleri bugün kapalı olacak." şeklinde ifadeler kullandı.