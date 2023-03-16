Saat 13:55'te Bolu'da 4.8 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 8.13 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Deprem, Düzce ile Sakarya'nın yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Vatandaşlar, deprem sırasında panik halinde sokaklara döküldü.
GÜNDEM
16 Mart 2023 - 16:29
Bolu, 4.8 şiddetinde sallandı! Düzce'deki okullarda tatil kararı..
Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre eyaletlerde de hissedilirken halk panik halinde sokaklara fırladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı bir açıklamada kent genelinde okullarda eğitime bir günlük ara verilemesi yönünde karar aldıklarını duyurdu.
GÜNDEM
16 Mart 2023 - 16:29