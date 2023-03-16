GÜNDEM
16 Mart 2023 - 16:29

Bolu, 4.8 şiddetinde sallandı! Düzce'deki okullarda tatil kararı..

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem çevre eyaletlerde de hissedilirken halk panik halinde sokaklara fırladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı bir açıklamada kent genelinde okullarda eğitime bir günlük ara verilemesi yönünde karar aldıklarını duyurdu.

GÜNDEM
16 Mart 2023 - 16:29
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Bolu, 4.8 şiddetinde sallandı! Düzce'deki okullarda tatil kararı..
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Saat 13:55'te Bolu'da 4.8 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 8.13 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Deprem, Düzce ile Sakarya'nın yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Vatandaşlar, deprem sırasında panik halinde sokaklara döküldü.



Bolu, 4.8 şiddetinde sallandı

DÜZCE'DE EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Depremin hemen ardından bir açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, kent genelinde okullarda eğitime bir günlük ara verilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Deprem sırasında panikleyen öğrencilerin evlerine gönderildiğini belirten Vali Atay, "Okul dersleri bugün kapalı olacak." şeklinde ifadeler kullandı.

Bolu, 4.8 şiddetinde sallandı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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