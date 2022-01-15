YAŞAM
15 Ocak 2022 - 21:10

Bolu'da 12 araç birbirine girdi! Zincirleme kaza trafiği alt üst etti..

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi yakınlarında bir zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul yönüne ulaşımı alt üst eden kazada 12 aracın birbirine girdiği bildirildi.

YAŞAM
15 Ocak 2022 - 21:10
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Bolu'da 12 araç birbirine girdi! Zincirleme kaza trafiği alt üst etti..
Korkunç kaza saat 16.30 sularında TEM yolunun Yeniköy mevkisi yakınlarında meydana geldi. Etkili olan kar yağışları nedeniyle kayganlaşan yolda Bolu kesimine doğru seyir halinde olan 12 araç birbirine girdi.







Meydana gelen zincirleme kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler kazada 2 kişinin yaralandığı tespit ederken, İstanbul yönüne ulaşımın alt üst olduğu kazada kazaya karışan araçların kaldırılması için bir çalışma başlatıldı.


Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan Anadolu Otoyolu'nda polis ekipleri trafiğin kontrollü olarak ilerlemesini sağlıyor.
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