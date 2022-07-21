GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 14:49

Bolu'da endişeli bekleyiş sürüyor! İçme suyunun zehirleme sebeplerinden biri ortaya çıktı

Son günlerde Bolu'daki vatandaşların içme suyundan zehirlenmeleri gündeme oturmuştu. Birçok insan hastanede tedavisine devam ederken suyla ilgili uzmanların araştırması da devam ediyor. Peki Bolu'da neden sudan zehirlenme vakaları yaşanıyor? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
21 Temmuz 2022 - 14:49
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Bolu'da endişeli bekleyiş sürüyor! İçme suyunun zehirleme sebeplerinden biri ortaya çıktı


Bolu'nun Yuva köyünde yaşayan vatandaşlar içtikleri sudan zehirlenme vakaları yaşamaya başlamıştı. Son günlerde iyice artan vakaların araştırmaları devam ediyor. Peki Bolu'da insanlar neden sudan zehirleniyor? Bolu içme suyu ile ilgili yapılan araştırmaların tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bolu içme suyu zehirlenme vakaları

Bolu'da yaşanan zehirlenme vakalarının ardından Bolu Valisi olarak görev yapan Erkan Kılıç şu an zehirlenme yaşayan insanların sayısının 98'e kadar yükseldiğini söyledi ve 53'ünün çocuk, 45'inin yetişkin kişi olduğunu belirtti, 45 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyleyen Erkan Kılıç, tüm şehirdeki ve köylerdeki su depolarının temizlenmesi ve klorlanması için gereken talimatları verdiklerini de söyledi.



Bolu Suyu Zehirlenme Vakaları

Araştırmalar devam ediyor

Uzmanlar suyun zehirleme sebeplerini araştırmaya devam ediyor. Doktorlar suyla ilgili araştırma yaparken HÜS yani Hemolitik Üremik Sendromunun üstünde duruyorlar. Edinilen bilgilere göre HÜS Hastalığı böbrek yetmezliği ve anemi gibi birçok hastalığa neden oluyor. Kurban Bayramı boyunca vakaların artmasının sebebi ise tamamen hayvan atıklarının yağışlar olduktan sonra Yuva köyünde bulunan su depolarına karışması olarak tahmin ediliyor. HÜS hastalığı tamamen az pişmiş etlerden, pastörize edilmeyen sütlerden ve pis sulardan bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

HÜS hastalığı nedir

HÜS yani Hemolitik Üremik Sendrom kılcal damarlarda kanamaya yol açarak anemi hastalığına, düşük trombosit seviyesine ve akut böbrek yetmezliğine yol açıyor. HÜS hastalığında en göze çarpan ilk belirti kanlı ishal olarak yaşanıyor. Hastalık bakterilere sebep olup damarlar sonucuyla taşındığı için ilk evrede kalın bağırsağı çevrelemiş damarlar zarar görüyor. Bu sebeple kanlı ishal başlıyor ve sonrasında kılcal damar yoluyla böbreklere ilerleyerek böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Kan damarları hasara uğradığı için de trombosit sayıları azalıyor ve deri altındaki kanamalara ve kanın durmaması gibi hastalıklara neden oluyor.

Bolu Suyu Zehirlenme Vakaları Araştırmaları Devam Ediyor

HÜS hastalığı tedavisi

İlk etapta ishal ilaçları ve antibiyotik ile başlanan tedavi eğer kişiyi iyileştirmezse ve böbrek zarar gördüyse ilaç tedavilerinin yanında kişi diyalize bağlanabiliyor. İshale sebep olan bu bakteri de kişinin vücudundan atılana kadar da hasta karantinaya giriyor. Eğer kişinin trombosit seviyesi etkilendiyse kan nakli de gerekli olabiliyor. Bu hastalığa yakalanan insanları yüzde 91'i tamamen iyileşme gösteriyor.  

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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