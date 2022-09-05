Bolu’da feci kaza, hafif ticari araç gişe bariyerlerine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakasına sahip hafif ticari otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yollandı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.