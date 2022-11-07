Bolu'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var







YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILIYOR!







Son dakika kaza haberi az önce geldi. TEM Otoyolu Bolu geçiş güzergahında seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Yolcuların birçoğunun yaralandığı kaza yerine, acil yardım ekipleri gönderildi.TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikameti üzerinde Kamil Koç isimli firmaya ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada birçok yolcunun yaralandığı öğrenildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin olay yerinde bulunan yaralılara ilk müdahalesi devam ediyor.