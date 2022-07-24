GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 20:30

Bolu'da yürek burkan kaza! Sosyal medya paylaşımından iki dakika sonra hayatlarını kaybettiler

Geçtiğimiz gün Bolu'da yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Bolu'da seyir halindeki araç bir tıra çarptı. Aracın içinde bulunan çift hayatını kaybetti. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 20:30
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Bolu'da yürek burkan kaza! Sosyal medya paylaşımından iki dakika sonra hayatlarını kaybettiler


Bolu'da yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Aracın içinde bulunan genç çiftin hayatını kaybettiği kazadan iki dakika önce sosyal medyadan paylaşım yaptıkları da öğrenildi. O üzücü kaza ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bolu'da üzücü kaza

Geçtiğimiz gün sabah saat 06.00'da Ankara'ya doğru seyir halinde olan Semih Sert'in kullandığı araç, İbrahim Gümüştekin'in kullandığı tıra çarptı. Kazadan sonra kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Aracında sıkışan Semih Sert, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Sümeyye Sert ve arabada bulunan küçük kızları Ahsen Sert ise ilk müdahale ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazadan İki Dakika Önce Sosyal Medya Paylaşımı

 Sümeyye Sert'in de hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınırken küçük kızları Ahsen Sert'in de yaşam mücadelesi sürüyor. Talihsiz çiftten Semih Sert, doğum gününde hayatını kaybetmiş oldu. Sümeyye Sert'in ise kazadan iki dakika önce sosyal medya hesabında güneş manzarasını çekerek koyması yakınlarını daha da çok üzdü. Semih ve Sümeyye Sert'in cenazesi Bursa İnegöl Hacı Yusuf Şahin Camii'nde öğle vaktinden sonra Mahmudiye Mezarlığı'nda defnedildi. 

Genç Çift Hayatını Kaybetti

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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