Bolu'da yürek burkan kaza! Sosyal medya paylaşımından iki dakika sonra hayatlarını kaybettiler







Bolu'da üzücü kaza







Bolu'da yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Aracın içinde bulunan genç çiftin hayatını kaybettiği kazadan iki dakika önce sosyal medyadan paylaşım yaptıkları da öğrenildi. O üzücü kaza ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Geçtiğimiz gün sabah saat 06.00'da Ankara'ya doğru seyir halinde olan Semih Sert'in kullandığı araç, İbrahim Gümüştekin'in kullandığı tıra çarptı. Kazadan sonra kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Aracında sıkışan Semih Sert, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Sümeyye Sert ve arabada bulunan küçük kızları Ahsen Sert ise ilk müdahale ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Sümeyye Sert'in de hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınırken küçük kızları Ahsen Sert'in de yaşam mücadelesi sürüyor. Talihsiz çiftten Semih Sert, doğum gününde hayatını kaybetmiş oldu. Sümeyye Sert'in ise kazadan iki dakika önce sosyal medya hesabında güneş manzarasını çekerek koyması yakınlarını daha da çok üzdü. Semih ve Sümeyye Sert'in cenazesi Bursa İnegöl Hacı Yusuf Şahin Camii'nde öğle vaktinden sonra Mahmudiye Mezarlığı'nda defnedildi.