Bolu'da zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Bolu TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde çok sayıda araç birbirine girdi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi edinildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.
BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT: '30 CİVARINDA YARALIMIZ VAR'
Kaza yerinde inceleme yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Trafik D100 istikametinden veriliyor. Yarım saat içinde yol açılacak, araçların bazıları kaldırıldı. Tırların kaldırılması biraz zaman alacak ancak yol açılacak. Vatandaşlarımıza dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Bir kişi ağır yaralı olmak üzere toplam 30 civarında yaralımız var. Ekiplerimiz yolların buzlanmaması için gerekli çalışmaları yapıyor. Genel anlamda yollarımız açık” dedi.
Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken ekipler trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 3'ü ağır 17 yaralının hastaneye nakledildiğini söyledi.
BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT: '30 CİVARINDA YARALIMIZ VAR'
Kaza yerinde inceleme yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Trafik D100 istikametinden veriliyor. Yarım saat içinde yol açılacak, araçların bazıları kaldırıldı. Tırların kaldırılması biraz zaman alacak ancak yol açılacak. Vatandaşlarımıza dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Bir kişi ağır yaralı olmak üzere toplam 30 civarında yaralımız var. Ekiplerimiz yolların buzlanmaması için gerekli çalışmaları yapıyor. Genel anlamda yollarımız açık” dedi.
Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken ekipler trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 3'ü ağır 17 yaralının hastaneye nakledildiğini söyledi.