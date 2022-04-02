Bolu Dağında heyelan! Yollar kapandı

Bolu Dağı Tüneli gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre tünel çıkışında Heyelan meydana geldi. Meydana gelen toprak kayması sebebiyle tünel çıkışındaki yollar toprakla doldu.Bolu Dağı tüneli Ankara ve İstanbul yönlerinde araç geçişine kapatıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Yaşanan heyelan sebebiyle yolun kapanmasıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergah Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Yaşanan heyelan sebebiyle yolun kapanmasıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergah Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır” ifadelerine yer verildi.