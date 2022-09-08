GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 10:30

Bolu'dan Pakistan'a yardım tırı gönderildi

Pakistan'da yaşanan sel felaketinden etkilenenler için Bolu'da hayırseverlerden yardım toplanıldı. Toplanan yardımlar dualar eşliğinde tırla bölgeye gönderildi.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 10:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bolu’dan Pakistan’a yardım tırı gönderildi


Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde aynı zamanda da olarak başlatılan yardım kampanyası başlatıldı. Bolu'da, valilik koordinesinde yürütülen kampanyada hayırseverlerden toplanan yardımların yüklendiği tırı Ankara'ya uğurlamak üzere program düzenlendi. Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ve daire müdürleri katıldı.



“Kayıtsız kalmamız düşünülemez”

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türk halkının yardım konusunda elinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek, “Pakistan'da yakın zamanda ciddi bir sel olayı meydana geldi. Yaklaşık bin 300'ün üzerinde vatandaş yaşamını yitirdi. Ülkenin 3'te 1'i sular altında ve 30 milyon vatandaş bu selden etkilendi. Bizler de Bolu'da hayırseverlerimizle beraber Pakistan'a yardım amacıyla kampanyaya katıldık. İlimizde önemli bir katkıda bulunuldu. Yaklaşık bin 500 gıda kolisi, 100 civarında hijyen ürünleri ve bununla birlikte diğer gıda ürünlerinin olduğu tırı hazırladık. Dost kardeş ülkenin bu zor durumunda kayıtsız kalmamız düşünülemez. Yardımsever Türk halkı da elinden gelen gayreti gösteriyor. Buradan göndereceğimiz yardım tırıyla beraber oradaki acılar az da olsa diner. Oradaki ihtiyaç sahiplerine bir katkıda bulunuruz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından yapılan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan tır Pakistan'a gönderilmek üzere Ankara'ya yola çıktı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!
Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!
Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!
Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi ortalık karıştı! Beklenmeyen sonuç partileri birbirine kattı
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi ortalık karıştı! Beklenmeyen sonuç partileri birbirine kattı
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil fiyatı dipleri gördü
Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil fiyatı dipleri gördü
Nafaka yüzünden öldüresiye dövüldü, şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor
Nafaka yüzünden öldüresiye dövüldü, şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor
Son Haberler
Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!
Manavgat'ta trafik kazası: 4 turist yaralı!
Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu sellerine neden oldu! Tuna yazdı sevgilisi göz yaşlarına hakim olamadı
Romantizm doruklarda yaşandı! Onur Tuna'da beklenmeyen sözler duygu...
Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!
Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi ortalık karıştı! Beklenmeyen sonuç partileri birbirine kattı
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi...
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu...
Kaymakamlık ve Valilikten koli erzak yardımı nasıl alınır? Erzak yardımı şartları
Kaymakamlık ve Valilikten koli erzak yardımı nasıl alınır? Erzak...
Engellilere hibe desteği nedir? İşkur engellilere hibe desteği şartları
Engellilere hibe desteği nedir? İşkur engellilere hibe desteği şartları
Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un altında!
Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un...
Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil fiyatı dipleri gördü
Gözler akaryakıta çevrildi! Brent petrol düştükçe düşüyor varil...
Nafaka yüzünden öldüresiye dövüldü, şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor
Nafaka yüzünden öldüresiye dövüldü, şimdi ölüm korkusuyla yaşıyor
Sivasspor’a 31 bin Euro para cezası!
Sivasspor’a 31 bin Euro para cezası!
Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında hesap vakti! Kiev'in muhtemel 11'i
Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında hesap vakti! Kiev'in muhtemel...
İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına gitti
İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına...
Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden değiştirdi!
Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü yeniden...
Yasak Elma'nın Yıldız'ı parlıyor! Eda Ece yeni tarzı ile gençlere taş çıkardı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı parlıyor! Eda Ece yeni tarzı ile gençlere...