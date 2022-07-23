Bolu'da kayınpederini ziyarete giden Eyüp Ertem (49) içme suyundan zehirlendi. Apar topar hastaneye kaldırılan Eyüp Ertem, hemen tedavi altına alındı. tedavisi devam eden Ertem'in doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. 16 Temmuz günü Bolu'da içme suyu zehirlenme vakaları ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu güne kadar aralarında çocukların da bulunduğu 112 kişi içme suyundan zehirlendiği tespit edilirken, bunlardan 60'ı tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. 52 hastanın hem Bolu'da hem de çevre illerdeki hastanelerde tedavileri devam ederken Bolu'da Yuva köyüne kayınpeder ziyaretine giden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in hayatını kaybettiği bildirildi.
GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 14:32
Bolu içme suyu zehirlenmesinde can kaybı!
Bolu’da, içme suyundan zehirlenen Eyüp Ertem (49) isimli bir vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 14:32