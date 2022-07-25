Bolu’nun ardından Kırıkkale'de zehirlenme paniği: 14 kişi hastanelik oldu













Karakeçili'de inceleme başlatıldı!

Geçtiğimiz hafta Bolu’da içme suyundan kaynaklı olduğu değerlendirilen zehirlenme vakalarında sayı 130'a kadar yükselmişti. Hastanede tedavi altına alınan vakalardan bazıları taburcu edilirken bazı vatandaşların tedavilerinin devam etiği bilgisi paylaşılmıştı. Geçtiğimiz gün, bir vatandaşın hayatını kaybettiği haberi il genelinde panik yaratırken aynı panik Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde de yaşandı. İlçede içtikleri sudan zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.14 kişinin zehirlenme şüphesi ile birlikte Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmalarının ardından yapılan tetkiklşerde içtikleri sudan zehirlendikleri değerlendirildi. Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten hemen sonra rahatsızlanmaya başladıkları öğrenildi. Bu bilgiler doğrultusunda ise zehirlenme vakasıyla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.