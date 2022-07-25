Geçtiğimiz hafta Bolu’da içme suyundan kaynaklı olduğu değerlendirilen zehirlenme vakalarında sayı 130'a kadar yükselmişti. Hastanede tedavi altına alınan vakalardan bazıları taburcu edilirken bazı vatandaşların tedavilerinin devam etiği bilgisi paylaşılmıştı. Geçtiğimiz gün, bir vatandaşın hayatını kaybettiği haberi il genelinde panik yaratırken aynı panik Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde de yaşandı. İlçede içtikleri sudan zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 11:14
Bolu'nun ardından Kırıkkale'de zehirlenme paniği: 14 kişi hastanelik oldu
Bolu'daki içme suyu zehirlenmelerinde vaka sayısı 130'a yükselmiş ve bir kişi de hayatını kaybetmişti. Şimdi de Bolu’nun ardından Kırıkkale'de de içme suyu zehirlenmeleri görüldü. Gelen bilgilerde Karakeçili ilçesinde 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM
25 Temmuz 2022 - 11:14