Bolu'nun içme suyunda büyük tehlike! Zehirlenen 20 çocuktan 8'i yoğun bakımda













"Karın ağrısı ve kanlı ishal belirtileri"

Bolu Valisi'nden açıklama: Zehirlenmenin kaynağı tespit ediliyor!

Bolu'da ortaya çıkan zehirlenme vakaları kent genelinde paniğe neden oldu. Zehirlenme belirtileri gösteren 20 çocuk apar tpar hastaneye kaldırılırken, içlerinden 8'inin durumlarının ağır olmalarından dolayı Ankara'ya sevk edildiği ve orada yoğun bakım ünitelerinde tedavilerine başlanıldığı bildirildi. Çocukların yanı sıra bazı yetişkinlerinde zehirlenme olasılığından kaynaklı rahatsızlandığını ve hastanelere kaldırıldığı öğrenilirken konuyla ilgili bir açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, zehirlenmenin kaynağının tespit edilmeye çalışıldığını ve buna neden olabileceği düşünüle suyun ve gıda ürünlerinin numunelerinin tahlile gönderildiğini söyledi.Kurban Bayramı'nın son gününde ortaya çıkan ve sonrasında devam eden zehirlenme şikayetlerinde genel olarak karın ağrısı ve mide bulantısının yanı sıra kanlı ishalinde görüldüğü bildirilirken hastanede tedavi altına alınan çocuklar üzeride yapılan tahlillerin sonucunda bağırsak enfeksiyonu tespit edildiği aktarıldı. Teşhis sonrasında çocuklardan 8'inin durumu ağırlaşınca Ankara'ya sevk edildiği ve orada farklı hastanelere alınarak yoğun bakımda tedavilerine başlanıldığı bildirildi.Bolu Valisi Erkan Kılıç, 20 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması sonrası yaptığı açıklamada zehirlenmenin su kaynaklı olup olmadığına bakılacağını söyledi. Köyde, suların sürekli klorlama çalışmalarında olduğunu belirten Vali Kılıç, tüm incelemelerin sürdüğünü ve gerekli tedbirlerin alındığını söyleyerek Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve inceleme için bir ekip geleceğini aktardı.