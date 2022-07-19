Bolu'da ortaya çıkan zehirlenme vakaları kent genelinde paniğe neden oldu. Zehirlenme belirtileri gösteren 20 çocuk apar tpar hastaneye kaldırılırken, içlerinden 8'inin durumlarının ağır olmalarından dolayı Ankara'ya sevk edildiği ve orada yoğun bakım ünitelerinde tedavilerine başlanıldığı bildirildi. Çocukların yanı sıra bazı yetişkinlerinde zehirlenme olasılığından kaynaklı rahatsızlandığını ve hastanelere kaldırıldığı öğrenilirken konuyla ilgili bir açıklama yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, zehirlenmenin kaynağının tespit edilmeye çalışıldığını ve buna neden olabileceği düşünüle suyun ve gıda ürünlerinin numunelerinin tahlile gönderildiğini söyledi.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 15:33
Bolu'nun içme suyunda büyük tehlike! Zehirlenen 20 çocuktan 8'i yoğun bakımda
Bolu'da zehirlenme tepkileri gösteren ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 20 çocuktan 8'inin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Zehirlenmenin kaynağının tespit edilmesi için de içme suyundan alınan numunelerin tahlillerinin başlatıldığı bildirildi.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 15:33