YAŞAM
18 Ocak 2022 - 23:45

Bolu TEM'de 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi!

YAŞAM
18 Ocak 2022 - 23:45
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Bolu TEM'de 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi!
Kaza Bolu TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesine yakın bir yerde meydana geldi. Ankara istikameti yönünde yaşanan zincirleme kazada 20 araç ve 4 TIR birbirine girdi.







Bölgede etkili olan kar yağışında dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle meydana geldiği bildirilen kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazadan dolayı TEM'in Ankara yönü trafiğe bir süre kapatılırken kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazaya karışan araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılma çalışması başlatıldı.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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