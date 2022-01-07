Bomba iddia! Pınar Deniz Disney Plus ile anlaşıyor..

Kısa bir süre sonra Türkiye pazarına girecek olan ABD'li dijital yayın platformu Disney Plus'ın ünlü oyuncu Pınar Deniz ile bir anlaşma yaptığı öne sürüldü.
Son yıllarda başarılı oyunculuk performansıyla dizi ve film sektörünün en beğenilen isimlerinden biri olan Pınar Deniz, son olarak TV ekranlarında yayınlanan 'Yargı' isimli diziyle de adından oldukça fazla söz ettiriyor.
Yapılan anketlerde Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında gösterilen Deniz'in giderek yükselen başarı grafiği ise Türkiye pazarıan girmeye hazırlanan Disney Plus'ın da dikkatinde n kaçmadı. Edinilen son bilgilere göre ise Pınar Deniz'in, ünlü platform ile bir anlaşma yapmak üzere olduğu öğrenildi.
Diğer taraftan, Disney Plus'ın, Hande Erçel'le ve Elçin Sangu ile de bir görüşme yaptığı belirtildi.
Son yıllarda başarılı oyunculuk performansıyla dizi ve film sektörünün en beğenilen isimlerinden biri olan Pınar Deniz, son olarak TV ekranlarında yayınlanan 'Yargı' isimli diziyle de adından oldukça fazla söz ettiriyor.
Yapılan anketlerde Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında gösterilen Deniz'in giderek yükselen başarı grafiği ise Türkiye pazarıan girmeye hazırlanan Disney Plus'ın da dikkatinde n kaçmadı. Edinilen son bilgilere göre ise Pınar Deniz'in, ünlü platform ile bir anlaşma yapmak üzere olduğu öğrenildi.
Diğer taraftan, Disney Plus'ın, Hande Erçel'le ve Elçin Sangu ile de bir görüşme yaptığı belirtildi.