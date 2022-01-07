MAGAZİN
07 Ocak 2022 - 13:05
Güncelleme: 07 Ocak 2022 - 13:09

Bomba iddia! Pınar Deniz Disney Plus ile anlaşıyor..

MAGAZİN
07 Ocak 2022 - 13:05
Güncelleme: 07 Ocak 2022 - 13:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bomba iddia! Pınar Deniz Disney Plus ile anlaşıyor..
Kısa bir süre sonra Türkiye pazarına girecek olan ABD'li dijital yayın platformu Disney Plus'ın ünlü oyuncu Pınar Deniz ile bir anlaşma yaptığı öne sürüldü.







Son yıllarda başarılı oyunculuk performansıyla dizi ve film sektörünün en beğenilen isimlerinden biri olan Pınar Deniz, son olarak TV ekranlarında yayınlanan 'Yargı' isimli diziyle de adından oldukça fazla söz ettiriyor.


Yapılan anketlerde Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında gösterilen Deniz'in giderek yükselen başarı grafiği ise Türkiye pazarıan girmeye hazırlanan Disney Plus'ın da dikkatinde n kaçmadı. Edinilen son bilgilere göre ise Pınar Deniz'in, ünlü platform ile bir anlaşma yapmak üzere olduğu öğrenildi.


Diğer taraftan, Disney Plus'ın, Hande Erçel'le ve Elçin Sangu ile de bir görüşme yaptığı belirtildi.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!
Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını üzen haber!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını üzen haber!
Son Haberler
Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!
Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!
THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!
THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!
Kamu personel alım ilanları yayınlandı! Binlerce sözleşmeli personel ve memur alınacak, işte başvuru detayları..
Kamu personel alım ilanları yayınlandı! Binlerce sözleşmeli personel...
Niğde'deki kazada can pazarı! Yolcular camdan dışarı fırladı..
Niğde'deki kazada can pazarı! Yolcular camdan dışarı fırladı..
Cumhuriyet savcısının TikTok videoları mesleğinden etti!
Cumhuriyet savcısının TikTok videoları mesleğinden etti!
Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başlıyor!
Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başlıyor!
Bakan Koca Omicron'a karşı uyardı: Kalabalıklardan kaçınalım!
Bakan Koca Omicron'a karşı uyardı: Kalabalıklardan kaçınalım!
Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!
Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!
Eyüpsultan'da feci kaza! İETT otobüsü duraktaki yolculara çarptı!
Eyüpsultan'da feci kaza! İETT otobüsü duraktaki yolculara çarptı!
Yaşlı ve engelli maaşlarında önemli gün! Bugün hesaplara yatırıldı..
Yaşlı ve engelli maaşlarında önemli gün! Bugün hesaplara yatırıldı..