YAŞAM
27 Mart 2022 - 20:42

Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı

Türk Hava Yollarına ait İstanbul-Moskova seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM
27 Mart 2022 - 20:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı
THY'nin İstanbul'dan Moskova'ya gidecek olan TK415 sefer sayılı yolcu uçağı kalkışı gerçekleşeceği sırada uçak için Bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirilirken küçük çaplı bir panik havası yaşandı. Yolcuların boşaltılmasının ardından uçak park pozisyonuna çekildi. Öte yandan polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ortaya çıktı. Daha sonra uçağın seferine devam edeceği bilgisi edinildi. Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve thy uçaklarına bomba ihbarlarının artması ise dikkati çekti.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı
Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı
Son Haberler
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı
Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı
Pandemide son durum açıklandı
Pandemide son durum açıklandı
Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin adresi Türkiye oldu
Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin adresi Türkiye oldu
Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
İstanbul boğazında ikinci mayın paniği yaşandı
İstanbul boğazında ikinci mayın paniği yaşandı
Bitlis'te merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömüldü
Bitlis'te merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömüldü
Husumetlisini vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı
Husumetlisini vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı
24 Mart vaka sayıları açıklandı
24 Mart vaka sayıları açıklandı
Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı attı
Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı attı