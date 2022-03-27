THY'nin İstanbul'dan Moskova'ya gidecek olan TK415 sefer sayılı yolcu uçağı kalkışı gerçekleşeceği sırada uçak için Bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirilirken küçük çaplı bir panik havası yaşandı. Yolcuların boşaltılmasının ardından uçak park pozisyonuna çekildi. Öte yandan polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ortaya çıktı. Daha sonra uçağın seferine devam edeceği bilgisi edinildi. Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve thy uçaklarına bomba ihbarlarının artması ise dikkati çekti.
YAŞAM
27 Mart 2022 - 20:42
Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Türk Hava Yollarına ait İstanbul-Moskova seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
YAŞAM
27 Mart 2022 - 20:42
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