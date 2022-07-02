Bonservis nedir, neden ödenir? Bonservis ne demektir? Bonservis bedeli kime ödenir?

Fransızca kökenli bir kelime olan bonservis kelimesi, futbol başta olmak üzere profesyonel spor dallarının birçoğunda oldukça sık miktarda kullanılan bir kelime. Bonservis ile spor kulüplerinin oyuncu transferleri arasında olan ilişkiden dolayı da yüksek miktarlarda ki paralar da sıkça el değiştiriyor. Bonservis ne anlama gelmektedir? Bonservis sözleşmeleri ile transfer sözleşmeleri birbiri ile çok bağlantılı olan iki kavramdır. Buna göre de global bir piyasaya sahip olan futbol dünyasında oyuncular sürekli olarak takım değiştirmektedir. Yapılan bu takım değişiklikleri de futbolcunun mevcutta bulunduğu takımda ki sözleşmesinin bitmesi ile yapılabileceği gibi aynı zamanda sözleşme devam ederken de yapılabilmektedir. Futbolcunun takımı ile olan sözleşmesinin devam etmesi durumunda da transfer olduğu yeni kulübünün de futbolcu için bonservis ödemesi yapması gerekmektedir. Futbolda bonservis ne demek? Futbol camiasında bonservis, bir takım ile sözleşmesi olan futbolcu ile transfer görüşmesi yapmak için ödeme yapılan bir ücrettir. Bu durumda da anlaşılacağı üzere bonservis ödemesi yapılan oyuncunun mevcut durumda ki sözleşmesi ise devam ediyor. Profesyonel futbolcuların kulüp sözleşmeleri ise 5 yıla kadar uzatılabilmektedir. Bonservis bedelini kim alıyor? Bonservis, spor camiasında transfer ücreti olarak da bilinmektedir. Herhangi bir futbolcu için de transfer işlemi sırasında ödenecek olan miktarın bir üst limiti bulunmamaktadır. Bu bağlamda da futbolcunun sözleşmesinin devam ettiği sırada başka bir takıma transfer edilmesi de söz konusu ise eğer bonservis bedeli de yeni kulüp tarafından ödenmektedir. Ödemesi yapılan bu ücretin sahibi de mevcut durumda futbolcu ile sözleşmesi olan kulüptür.