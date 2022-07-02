casino siteleritarafbet
Nedir?
02 Temmuz 2022 - 14:45

Bonservis nedir, neden ödenir? Bonservis ne demektir? Bonservis bedeli kime ödenir?

Fransızca kökenli bir kelime olan bonservis, futbol başta olmak üzere profesyonel spor dallarında sıkça kullanılan bir kelime. Bonservis sözleşmeleri ile transfer sözleşmeleri birbiri ile bağlantılı olan kavramlardır. Peki bonservis ne anlama geliyor? Futbolda bonservis ne demek? Sorularının yanıtları ile detayları haberimizde yer almaktadır.

Nedir?
02 Temmuz 2022 - 14:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bonservis nedir, neden ödenir? Bonservis ne demektir? Bonservis bedeli kime ödenir?
Fransızca kökenli bir kelime olan bonservis kelimesi, futbol başta olmak üzere profesyonel spor dallarının birçoğunda oldukça sık miktarda kullanılan bir kelime. Bonservis ile spor kulüplerinin oyuncu transferleri arasında olan ilişkiden dolayı da yüksek miktarlarda ki paralar da sıkça el değiştiriyor.

Bonservis ne anlama gelmektedir?

Bonservis sözleşmeleri ile transfer sözleşmeleri birbiri ile çok bağlantılı olan iki kavramdır. Buna göre de global bir piyasaya sahip olan futbol dünyasında oyuncular sürekli olarak takım değiştirmektedir. Yapılan bu takım değişiklikleri de futbolcunun mevcutta bulunduğu takımda ki sözleşmesinin bitmesi ile yapılabileceği gibi aynı zamanda sözleşme devam ederken de yapılabilmektedir. Futbolcunun takımı ile olan sözleşmesinin devam etmesi durumunda da transfer olduğu yeni kulübünün de futbolcu için bonservis ödemesi yapması gerekmektedir.

Futbolda bonservis ne demek?

Futbol camiasında bonservis, bir takım ile sözleşmesi olan futbolcu ile transfer görüşmesi yapmak için ödeme yapılan bir ücrettir. Bu durumda da anlaşılacağı üzere bonservis ödemesi yapılan oyuncunun mevcut durumda ki sözleşmesi ise devam ediyor. Profesyonel futbolcuların kulüp sözleşmeleri ise 5 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Bonservis bedelini kim alıyor?

Bonservis, spor camiasında transfer ücreti olarak da bilinmektedir. Herhangi bir futbolcu için de transfer işlemi sırasında ödenecek olan miktarın bir üst limiti bulunmamaktadır. Bu bağlamda da futbolcunun sözleşmesinin devam ettiği sırada başka bir takıma transfer edilmesi de söz konusu ise eğer bonservis bedeli de yeni kulüp tarafından ödenmektedir. Ödemesi yapılan bu ücretin sahibi de mevcut durumda futbolcu ile sözleşmesi olan kulüptür.

EDİTOR
Sümeyra KOÇAK
Sümeyra KOÇAK
İlginizi Çekebilir
NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?
NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?
Son Haberler
Miray Daner'in tarzı ablasına emanet
Miray Daner'in tarzı ablasına emanet
Emekli maaşım eksik yattı nedeni nedir? Emekli maaşı kesinti sorgulama
Emekli maaşım eksik yattı nedeni nedir? Emekli maaşı kesinti sorgulama
NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?
NAVTEX anlamı nedir, ne demek? Navtex ilanı nedir, ne anlama geliyor?
Mavi diploma nedir? Türkiye'de Mavi Diploma veren üniversiteler
Mavi diploma nedir? Türkiye'de Mavi Diploma veren üniversiteler
7322 nitelik kodu anlamı nedir? KPSS 2021/1 nitelik kodları ve anlamları
7322 nitelik kodu anlamı nedir? KPSS 2021/1 nitelik kodları ve anlamları
Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede?
Tozlu Yaka Özel Yağızoğlu Koleji nerede?
LGS tercihlerinde yerel yerleştirme nedir, merkezi yerleştirme nedir? LGS merkezi ve yerel yerleştirme nasıl yapılacak?
LGS tercihlerinde yerel yerleştirme nedir, merkezi yerleştirme nedir?...
LGS tercih dönemi tarihleri 2022...
LGS tercih dönemi tarihleri 2022...
TFF 2. Lig takımları ve grupları 2022
TFF 2. Lig takımları ve grupları 2022
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor