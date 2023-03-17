Boomen transferinde Beşiktaş, Galatasaray’a rakip oldu













Cimbom ve Kartal transferde birbirine rakip oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’da forma giyen Branco Van den Boomen özellikle de bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Boomen, Toulouse formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyme şansı bulurken, bu müsabakalarda 6 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.Başarılı orta saha oyuncusu için bir süredir Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın dirsek temasında olduğu iddia edilirken, görüşmelerin devam ettiği söyleniyordu.Branco Van den Boomen için son olarak Galatasaray’ın ezeli rakibi Beşiktaş’ın da talip olduğu iddia edildi. Boomen için pazarlıklara dahil olan siyah beyazlılar oyuncuya iyi bir kontrat önererek, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi öncesinde renklerine bağlamak istiyor. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş arasında kıyasıya bir yarış geçmesi beklenirken, transferde imzayı attırabilecek olan tarafın hangisi olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.