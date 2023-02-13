Kredi
13 Şubat 2023 - 16:00

Borç batağına düşenlere can suyu olacak! Az önce açıklandı: Bankaya borcu olanlar dikkat!

Ülkemizde yaşanılan Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremin sonuçları devam etmekte. Depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken mucize haberleri de peş peşe gelmekte. Türkiye Bankalar Birliği kredi ve kart borcu olanları muaf tutacaklarını borçlarını 6 ay erteleyecekleri haberini duyurdu. İşte detaylar.

Kredi
13 Şubat 2023 - 16:00
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Borç batağına düşenlere can suyu olacak! Az önce açıklandı: Bankaya borcu olanlar dikkat!
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Türkiye Bankalar Birliği milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. kredi ve kart borcu olanlar muaf tutulacak. Borç ertelemeyle ilgili müjdeli haber milyonlarca kişiye ulaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi vuran depremin sonuçları devam ediyor. Binlerce vatandaş hayatını kaybederken mucizeler yaşanıyor. Bu süreçte Türkiye Bankalar Birliği, kurumların üst üste yaptığı açıklamalar nedeniyle milyonlarca kişiyi etkileyen yeni bir karar aldı. Kredi ve kart borcu olanlar muaf tutulacak. Resmi olarak açıklandı, ödemeler ertelendi.



Türkiye Bankalar Birliği milyonlarca kişiyi etkileyecek yeni bir karar açıkladı. Kararda, depremin bölgede yarattığı tahribat ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen kayıplar dikkate alınarak borçların ödenmesinin ertelendiği belirtildi. Müşterilerin talebi üzerine bankanın borçlarının 6 ay erteleneceği bildirildi.

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KREDİ VE KART BORCU OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye Bankalar Birliği kararında, Kahramanmaraş ve 10 ilde can ve mal kaybına neden olan depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

'6 Şubat 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, deprem tehlikesi olan bölgelerde deprem felaketinin yol açtığı sorunların bankacılık hizmetlerinin sunumunda aksama olmadan azaltılması için neler yapılabileceği görüşülmüş ve gerekli destek sağlanmıştır. Önlemler ve çalışmalar yapıldı, değerlendirildi ve aşağıdaki temel kararlar öneri olarak alındı.'

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BORÇLAR 6 AYA KADAR ERTELENDİ

Son dakika açıklamasında, depremin hem ekonomiye hem de bölgeye önemli zarar verdiği belirtildi. Bu nedenle banka müşterilerinin borçlarının 6 ay erteleneceği açıklandı ve şöyle denildi:

'Depremin bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine maruz kalan ve ödeme gücü zayıflayan banka müşterileri, talepleri halinde bankalara olan ödenmemiş veya ödenmesi gelecek borçlarını 6 ay süreye ertelenmesine, kendileri için finansman seçeneklerine ek olarak ve/veya borçlarını ödemek için özellikle müşteriye, ek değerlendirilebilir mülklerin sağlanmasına ilişkin konularda tavsiyelerde bulunmasına, ev/iş adresi veya işyeri nezdinde hesabı bulunan müşterilerin kredi riski, kredi ödeme, ödeme ve çek işlemlerinin mücbir sebepler halinde gerekli hassasiyeti gösterileceğinin Risk Merkezi üyelerine bildirilmesine, gösterilen Banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.'

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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