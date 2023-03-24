









TRAFİK CEZALARI İÇİN YAPILANDIRMA GELECEK







Borç batağında çırpınanlar nefes alacak! O tarihe kadar süreniz kaldı: Yüzde 90 indirim yapılacak! Borcu olanlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Vergi borcu, trafik borcu olanlar için bir tarih verildi. Pirim borcu olanlar, vergi ya da trafik borcu borç yapılandırmaları için açıklama yapılarak 31 mayısa kadar tarih verildi. Buna göre o tarihe kadar yapılandırma yapabilecekler. İşte borcu olanları ilgilendiren o ayrıntı ve diğer detaylar...Vergi borcu, prim borcu ve trafik ceza borçları için yapılandırma geliyor. Buna göre borçların yapılandırılması için 31 mayıs tarihine kadar başvuru yapılabilecek. 31 mayısa kadar yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde yüzde 25 indirimde uygulanacak. İşte sürece ilişkin diğer ayrıntılar...Trafik cezaları için yapılandırma gelecek. Vergi, prim borçları ve trafik cezaları yapılandırılması için verilen tarih 31 Mayıs. Bu tarihe kadar başvurular kabul edilecek. Trafik cezaları için bu paraları borçluların peşin ödemesi halinde anaparada % 25 indirim yapılabilecek. Enflasyon farkında da % 90 oranında bir silinme yapılacak. Bu yapılandırmada vatandaşların peşin ödemeyi seçmesi halinde hem anapara hem de enflasyon farkı için indirim tarifesi uygulanacak. Bu indirim ile 4 binlik borçlar bin küsuratlı rakamlara kadar inecek.