Borç batağından kurtulmak için son şans! Bu bankalar 100.000 TL veriyor: Tüm borçları silip süpürecek!

Borcu olanlara ve borçlarını uygun şeklide ödemek isteyenlere 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası geldi. kredi kullanacak olan vatandaşlara kredi ödemesi yapılacağı haberi bankaların resmi internet sitelerinden paylaşıldı.
DAHA YÜKSEK LİMİTLERDE OLACAK! 100.000 TL’YE KADAR BANKALARDAKİ BORÇLARINIZI KAPATMAK İÇİN DESTEK ÖDEMESİ ALIN!
Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'nın yeni bülteninde 100 bin TL'ye varan kredi ödeme duyurusu nakit kullanmak isteyenlere başvuru yaptıklarında ulaştı. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası borç yapılandırma kredisi için en çok tercih edilen bankalardır. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, kampanya kapsamında borçlarını kapatmak için kredi isteyen tüm vatandaşlara 24 ay vadeli 100 bin TL ödeyeceklerini açıkladı. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası aracılığıyla kredilerini kapatmak için kredi alarak işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm bireysel müşteriler, kredi taleplerini şubeler aracılığıyla iletebilirler. Mevcut kredi kartlarınızı ve mevcut ihtiyaç kredilerinizi de eklerseniz uygun faiz oranı ile kredi alabilirsiniz. Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri vermektedir.