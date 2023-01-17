Kredi
17 Ocak 2023 - 11:00

Borç batağından kurtulmak için son şans! Bu bankalar 100.000 TL veriyor: Tüm borçları silip süpürecek!

Ekonomik olarak dar boğazdan geçtiğimiz bu günlerde borcu olan vatandaşlar borçlarını ödeyebilmek için farklı yollar araştırıyorlar. İki dev bankadan dev bir kampanya geldi. İşte detaylar…

Kredi
17 Ocak 2023 - 11:00
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Borç batağından kurtulmak için son şans! Bu bankalar 100.000 TL veriyor: Tüm borçları silip süpürecek!


Borcu olanlara ve borçlarını uygun şeklide ödemek isteyenlere 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası geldi. kredi kullanacak olan vatandaşlara kredi ödemesi yapılacağı haberi bankaların resmi internet sitelerinden paylaşıldı.

banka

DAHA YÜKSEK LİMİTLERDE OLACAK! 100.000 TL’YE KADAR BANKALARDAKİ BORÇLARINIZI KAPATMAK İÇİN DESTEK ÖDEMESİ ALIN!



Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'nın yeni bülteninde 100 bin TL'ye varan kredi ödeme duyurusu nakit kullanmak isteyenlere başvuru yaptıklarında ulaştı. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası borç yapılandırma kredisi için en çok tercih edilen bankalardır. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, kampanya kapsamında borçlarını kapatmak için kredi isteyen tüm vatandaşlara 24 ay vadeli 100 bin TL ödeyeceklerini açıkladı.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası aracılığıyla kredilerini kapatmak için kredi alarak işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm bireysel müşteriler, kredi taleplerini şubeler aracılığıyla iletebilirler. Mevcut kredi kartlarınızı ve mevcut ihtiyaç kredilerinizi de eklerseniz uygun faiz oranı ile kredi alabilirsiniz.

Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri vermektedir.

GARANTİ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası'nın borç kredisi kampanyasına katılan tüm vatandaşların aynı gün yargılanacağı açıklandı. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, borç kapatma kampanyası kapsamında başlattıkları kredilerde vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla destek vereceklerini açıkladı. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası'nın borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurmanız halinde mevcut tüm borçlarınız kapatılacak ve ödeme kolaylığı tek bankada sağlanacaktır.

Bu kampanyada Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi kullanan tüm vatandaşlara en yakın banka şubesi aracılığıyla kredi başvurusu yapıyor. Garanti bankası ve Ziraat bankasının ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara işlemin aynı gün içerisinde yapılacağı bilgisi verildi. Kredi ve banka kartı kullanan tüm vatandaşlar, bankanın kredi koşullarını sağlaması durumunda bankaya gitmeden 5 dakikada ödemelerini  gerçekleştirebiliyor. Kredi ödemeleri, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden talepleriniz doğrultusunda yapılmaktadır.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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