Kredi
02 Mart 2023 - 17:00

Borç batağından kurtulmak isteyenlere müjde! 3 banka bu kampanyayla borçları silip süpürecek

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank, ihtiyaç ve borç kapatma kredisi kampanyası başlattı

Kredi
02 Mart 2023 - 17:00
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Borç batağından kurtulmak isteyenlere müjde! 3 banka bu kampanyayla borçları silip süpürecek
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Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank olmak üzere üç banka, bireysel ve borç kapatma kredisi sunan yeni bir kampanya başlattı. Üç bankadan herhangi biri aracılığıyla başvuru yapma fırsatı ile müşteriler 50.000 TL'ye kadar kredi alabilecek ve kredilerini borçlarını kapatmak için kullanabilecek. Emekli maaşı alan vatandaşlar da daha yüksek kredi limitlerine erişebilecek.

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank, ihtiyaç ve borç kapatma kredisi kampanyası başlattı

Garanti Bankası Düşük Faizli Kredi Sunmaya Devam Ediyor



Garanti Bankası, Mart ayı sonuna kadar tüm bireysel vatandaşlara düşük faizli kredi sağlamaya devam edecek. Müşteriler 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilir ve 3 ay ertelemeli ödeme planından yararlanabilir. Bireysel kredinin banka hesabına yatırılması için müşterilerin Garanti Bankası'nın internet şubesindeki hesapları üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank'tan İhtiyaç Kredisi

Kamu bankaları olarak Ziraat Bankası ve Halkbank müşterilerine düşük faizli kredi sağlamaya devam edecek. Yeni kampanya kapsamında müşteriler kefilsiz, masrafsız ve gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredi alabilecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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