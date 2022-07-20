Borç bilgisini eşine ve kardeşine bildiren şirketi KVKK affetmedi: 50 bin TL ceza!

Telekomünikasyon şirketi, bir abonesinin borcuna ilişkin durumu kişinin eşine ve kardeşine SMS yoluyla bildirdi. Gelen mesajda borçlu olan kişinin telekomünikasyon şirketine olan borcunda süre dolumuna az bir zaman kaldığı ve borcun ödenmemesi durumunda ise icra işlemlerine başlanacağı bildirildi. Borçlu, gelen mesajın hemen ardından kişisel verilerinin üçüncü kişilere ifşa edildiğini öne sürdü ve şirkete bir dilekçe gönderdi. Olay, KVKK'ya giderken söz konusu durumu kişisel verilerin korunmasına aykırı bulan kurum, adı geçen şirkete cezai işlem uygulaması başlattı.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere açıkça beyan eden telekominikasyon şirketini affetmedi. Yapılan şikayet dilekçesi kapsamında borçlu kişinin eşine ve aynı zamanda kardeşine alacaklı yönetim şirketinin SMS sonrası bir inceleme başlattı. Başlatılan inceleme çerçevesinde ise alacaklı konumunda olan şirket, borç bilgisinin gönderildiği telefon numaralarından çağrı merkezlerinin arandığını ve sistemin bu numaraları otomatik olarak kaydettiği, borç bilgilerinin de sistemde kayıtlı olarak yer alan numaralara da yine otomatik olarak SMS gönderiminin gerçekleştirildiğini savundu. Savunmaya ek olarak ise çağrı merkezini armış olan kişilerin ilgili kişi olup olmadığının tespit edilmemesinden dolayı ilgili kişi sıfatı ile aranmalarından kayıtlı telefon numaralarına işlem yapıldığı kaydedildi.