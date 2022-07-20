GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:48

Borç bilgisini eşine ve kardeşine bildiren şirketi KVKK affetmedi: 50 bin TL ceza!

Bir vatandaşın borç bilgilerini eşine ve kardeşine SMS olarak bildiren şirketi KVKK affetmedi. Bu durumu kişisel verilerin korunmasına aykırı bulan KVKK, şirkete 50 bin TL ceza kesti.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:48
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Borç bilgisini eşine ve kardeşine bildiren şirketi KVKK affetmedi: 50 bin TL ceza!


KVKK'dan şirkete 50 bin TL cezaTelekomünikasyon şirketi, bir abonesinin borcuna ilişkin durumu kişinin eşine ve kardeşine SMS yoluyla bildirdi. Gelen mesajda borçlu olan kişinin telekomünikasyon şirketine olan borcunda süre dolumuna az bir zaman kaldığı ve borcun ödenmemesi durumunda ise icra işlemlerine başlanacağı bildirildi. Borçlu, gelen mesajın hemen ardından kişisel verilerinin üçüncü kişilere ifşa edildiğini öne sürdü ve şirkete bir dilekçe gönderdi. Olay, KVKK'ya giderken söz konusu durumu kişisel verilerin korunmasına aykırı bulan kurum, adı geçen şirkete cezai işlem uygulaması başlattı.

 



Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere açıkça beyan eden telekominikasyon şirketini affetmedi. Yapılan şikayet dilekçesi kapsamında borçlu kişinin eşine ve aynı zamanda kardeşine alacaklı yönetim şirketinin SMS sonrası bir inceleme başlattı. Başlatılan inceleme çerçevesinde ise alacaklı konumunda olan şirket, borç bilgisinin gönderildiği telefon numaralarından çağrı merkezlerinin arandığını ve sistemin bu numaraları otomatik olarak kaydettiği, borç bilgilerinin de sistemde kayıtlı olarak yer alan numaralara da yine otomatik olarak SMS gönderiminin gerçekleştirildiğini savundu.

Savunmaya ek olarak ise çağrı merkezini armış olan kişilerin ilgili kişi olup olmadığının tespit edilmemesinden dolayı ilgili kişi sıfatı ile aranmalarından kayıtlı telefon numaralarına işlem yapıldığı kaydedildi.

KVKK'dan şirkete 50 bin TL ceza!

Şikayet dilekçesi ve şirketin savunmasını değerlendirmeye alan KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesini önüne geçebilmek adına uygun güvenlik düzeylerinde temin edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari alandaki tedbirlerin alınmamış olduğuna karar verdi ve şirkete 50 bin lira idari para cezası kesti.

Ayrıca, bilgi sahibi olabilmek için başka bir telefondan arayan kişilerin aradıkları numaralarının otomatik olarak sisteme kaydedilmesi ve borcu olan kişilerin bilgilerinin bu numaralara otomatik olarak gönderilmesi uygulamasına son verilmesi istendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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