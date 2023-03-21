Borç harçtan bunalana ilaç gibi destek! Bu bankalar borçları silip süpürme kredisi verecek: Faiz oranına dikkat!

Borç yapılandırma yasasının kabul edilmesiyle birlikte vergi borçları yeniden yapılandırılabilir hale geldi. Bankalar da borçlarınızı yapılandırmak için kredi verme fırsatı sunuyor. Borçlarınızı nasıl yapılandırabileceğiniz ve hangi bankaların borç kapatma kredisi verdiği konularında detaylı bilgi haberimizde yer almaktadır.
Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kamu alacaklarının yapılandırılması kanunu sayesinde, vatandaşlar vergi dairelerine olan borçlarını taksitler halinde ödeyebilecekler. Bankalar da bu durumdan faydalanarak borç kapatma, borç yapılandırma ve borç transferi gibi birçok kampanya başlattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceden duyurduğu kamu bankalarından düşük faizli borç kapatma kampanyası sona ermiş olsa da, bankalar enflasyon nedeniyle ödenemeyen borçları hafifletmek için farklı borç yapılandırma paketleri sunmaya başladılar. Bu kampanyalar özellikle bankalar arası borç transferiyle gerçekleşiyor ve borçlar yapılandırılarak uzun vadeli taksit imkanlarıyla aylık ödemeler düşürülüyor. Hangi bankaların borç yapılandırma kredisi verdiği ve borç kapatma kredisi detayları ise haberimizde yer alıyor.
Son zamanlarda vergi borçları ve diğer borçlar için yapılandırma yasaları yürürlüğe girdi ve birçok banka da bu duruma uygun olarak borç yapılandırma, borç kapatma ve borç transferi kampanyaları başlattı. Ziraat Bankası, bu kampanyalar kapsamında vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandıkları durumlarda 60 aya kadar vade seçenekleri sunarak borç kapatma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Halkbank ise resmi websitesinde herhangi bir bilgi vermemiş olsa da şubelerle görüşülerek uygun kredi seçenekleriyle borçların birleştirilerek ödenebileceği bilgisi verilmiştir.