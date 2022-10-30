Bankalar tarafından borçlu vatandaşlara sunulan fırsatlardan olan borç kapatma kredisi kişinin kredi notuna ve geçmişte ki banka durumları inceleme altına alınmaktadır. Mevcut kredi ürünlerinden tek bir bankada alacak tahsili için 2018 yılı cari faiz oranları incelenip faiz oranları üzerinden banka tercih yapılmaktadır. Borç kapatma kredisi nedir? Borç kapatma kredisi kimlere verilir? Borç kapatma kredisi veren bankalar nelerdir? İşte detaylar...
Finans
30 Ekim 2022 - 21:06
Borç kapatma kredisi nedir, nasıl kullanılır? Borç transferi yapan bankalar ve borç kapatma kredisi kullanımı
Son dönemlerde dilden dile dolanan borç kapatma kredisinin ne olduğu ve kimler tarafından kullanılabileceği merak edilmektedir. Farklı bankalar üzerinden çekilen ihtiyaç kredilerini ya da birikmiş kredi kartı borçlarının tek seferde ödenmesine yardımcı olan borç kapatma kredisi veren bankalar internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. İşte, borç kapata kredisine ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır
Finans
30 Ekim 2022 - 21:06
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