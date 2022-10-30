Borç kapatma kredisi nedir, nasıl kullanılır? Borç transferi yapan bankalar ve borç kapatma kredisi kullanımı

Bankalar tarafından borçlu vatandaşlara sunulan fırsatlardan olan borç kapatma kredisi kişinin kredi notuna ve geçmişte ki banka durumları inceleme altına alınmaktadır. Mevcut kredi ürünlerinden tek bir bankada alacak tahsili için 2018 yılı cari faiz oranları incelenip faiz oranları üzerinden banka tercih yapılmaktadır. Borç kapatma kredisi nedir? Borç kapatma kredisi kimlere verilir? Borç kapatma kredisi veren bankalar nelerdir? İşte detaylar... BORÇ KAPATMAK İÇİN KEDİ VEREN BANKALAR NELERDİR? Akbank A.Ş. QNB Finansbank Ziraat Bankası Şekerbank Vakıfbank Denizbank Halkbank TEB BORÇ KAPATMA NEDENİYLE TRANSFER KREDİSİ NEDİR? 8 banka tarafından verilen borç kapatma kredisinin yanı sıra birde transfer kredisi yer almaktadır. Birçok tüketici borç kapatmak için transfer kredisini tercih ederken tam olarak anlamını ve ne işe yaradığı bilmediklerinden hayal kırıklığı yaşanabilir. Borç kapatma kredisi farklı bankalardaki borçların tamamen kapatılması için ödenen tutardır. BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Kişinin öncelikle borç kapatma kredisi için şahsen başvuru yapması gerekirken banka çalışanı tarafından diğer bankalara olan borçlar tek tek çıkar. Şartların yerine getirilmesi durumunda en kısa sürede ihtiyaca göre kredi hesaplaması yapılır. Hesaplanan tutara göre ayık taksit belirlenir ve veznedar bankalara olan borçlar EFT yoluyla gerçekleşir. Ödemenin gerçekleşmesinden hemen sonra borcun ödendiği banka aranarak bilgi verilmesi gerekirken aksi durumunda tutar aksıyla alınarak hesap üzerinde bekletilir.