Borç para arayan emeklilere dev fırsat! 70.000 TL ödeme için bankalardan flaş açıklama: Cepler para görecek!

Ocak ayı emekliye bereketiyle geldi. Borcu olanlar tek kalemde 75.000TL ye kadar olan borçlarından kurtulacak. 3 bankadan gelen haberler doğrultusunda, emeklilerin yüzü gülecek. Yapılan kampanya ile emeklilere efsane kredi imkanları sunulacak. Bu 3 bankadan maaşını alan emeklilere 75.000TL'lik uygun ödeme seçenekleriyle krediler sunulacak. İşte emekliye iyi gelecek kredi kampanyasının detayları...

















PTT'NİN EMEKLİLERE SUNDUĞU KREDİ BAŞVURUSU ŞARTLARI

ZİRAAT BAKNASI'NIN EMEKLİLERE SUNDUĞU KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

GARANTİ BANKASI'NIN EMEKLİLERE SUNDUĞU KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Garanti Bankası, PTT ve Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, maaş hesabı bu bankalarda olan emeklilere 75.000TL'ye varan krediler verilecek. Üstelik verilen kredilerin geri ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyla kredi vadeleri 24 aya kadar uzatılacak. Bu bankaların emeklilere özel kampanyalarını, sizler için derledik.PTT'nin yapmış olduğu yeni duyuru ile, emeklilere 75.000TL'lik kredi imkanından yararlanmak isteyenlerin kendi maaş müşterisi olmalarını şart koştu. PTT'de maaş hesabı olan emekliler 24 aya varan vadeler ile bu kredi kampanyasından yararlanabilecekler. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenler, doğrudan PTT şubeleri aracılığıyla ya da SMS yoluyla başvuru yapabilecekler.Emekli maaşını Ziraat Bankasından alanlar, 75.000TL'ye varan kredi imkanından yararlanabilecekler. Ziraat Bankası'nın da 24 ay vadeye kadar olan bu kredi imkanından yararlanmak isteyenlere tek şartı, banka müşterisi olmak.Garanti Bankası'nın da kampanya için sunduğu temel şart diğer bankalar ile aynı. Maaş müşterisi olan emekliler Garanti Bankası'nın 75.000TL'ye varan ve uygun vade oranlarıyla sunduğu kredi imkanından yararlanabilecekler. Kampanyaya başvurmak isteyen emekli vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerinden ya da 7/24 Mobil uygulama üzerinden başvurularını yapabilecekler.