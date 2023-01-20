Kredi
20 Ocak 2023 - 18:30

Borç para arayana göbek attıran kampanya! Bu bankalar 3 ay tek kuruş istemiyor! 200.000 TL'ye kadar...

Günümüzde birçok vatandaşın en büyük ekonomik sorunlarından olan banka kredileri artık öyle bir hal almaya başladı kredi çeken vatandaş kredi borcunu başka bankadan kredi çekiyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşın yüzünü güldürecek 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları sizler için derledik. İşte detaylar…

Kredi
20 Ocak 2023 - 18:30
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Borç para arayana göbek attıran kampanya! Bu bankalar 3 ay tek kuruş istemiyor! 200.000 TL'ye kadar...


Esnek ödeme planları sunan bazı bankalar, müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sunmak ister. kredi başvurusunda sorun yaşamamanız için 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları sizler için sıraladık. İhtiyaç, konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanının güncel durumu...

banka

ESNEK VE 3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALARIN PAKETLERİ AÇIKLANDI!



Bazı bankalar ödeme planları konusunda esnektir. Bu, müşterilerin daha uygun ödeme planları oluşturmasına imkan tanır. Kredinizi esnek ödeme planı ve 3 ay erteleme ile ödemek istiyorsanız aşağıdaki banka ayarlarını inceleyebilirsiniz. Bu durum ihtiyaç, konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri için geçerli olmakta ve müşterilerin daha iyi kredi yönetimi sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Peki hangi banka hem 3 ay ertelemeli hem de esnek kredi veriyor?

VAKIFBANK'TAN ERTELEMELİ KREDİ

Vakıfbank, vadenin sayısını yüksek tutup, esnek bir ödeme planıyla beraber 3 ay ertelemeli bir fırsat sunuyor. Böylece kolaylıkla vadeli kredi çekebilirsiniz. Vakıfbank'ın bu hamlesi gerçekten çok dikkat çekiyor. Bankalar ile çeşitli kredi başvuru kanallarından iletişime geçilebilir.

200 BİN TL'YE KADAR KREDİ VERİLİYOR

CepteTEB ile 1000 TL'den 200.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz. TEB üzerinden kredi işlemlerine bakıldığında birkaç detay göze çarpmaktadır. TEB'in vadesi en az 3 ay, en fazla 36 aydır. Ayrıca yaş aralığı oldukça geniştir. Ayrıca mobil uygulamalar, dijital bankacılık ve yüz yüze görüşme gibi seçenekleri kullanarak da kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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