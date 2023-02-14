Borç para arayana tek şartla 10.000 TL nakit para! Akbank'tan görülmemiş kampanya: Bir başvuru yeter!

Akbank, 10 bin TL kredi için vade sayısını ve faiz oranlarını açıkladı. Eğer şartları karşılıyorsanız, doğruca Akbank'a gidebilir veya mobil uygulamadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Acil kredi lazım diyenler için hiç vakit kaybetmeden, ödemenizi anında alın!
BU ŞARTLARI SAĞLAYANLARA AKBANK'TAN KREDİ MÜJDESİ! 10 BİN TL KREDİ İÇİN HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN ÖDEMENİZİ ANINDA ALIN!Akbank, kredi çekmek isteyenler için her türlü imkanı yaratıyor. Durum şartlarını ve aranan belgeleri karşıladığınız zaman, 10 bin TL krediden hemen faydalanabileceksiniz. Hiç zaman kaybetmeden ödemenizi anında alabileceksiniz.
Akbank'ın 10 bin TL'lik kredi paketine başvurmak için, nüfus cüzdanı veya ona denk kimlik belgesi, 18 yaş ve üzerinde olma, kredi notunuzun en az 1.100 olması, kredi başvuru formu, TCMB kara listesinde olmamak, gelir belgesi ve ikametgah belgesi gibi belgelerin eksiksiz tamamlanması gerekmektedir. Akbank'tan 10 bin TL'lik kredi çekmek isteyenler için, 36 ay vade sayısına göre ortalama aylık 449 TL ödeme yapılması gerekiyor. Aylık ödeme, vade sayısına göre değişkenlik gösterecektir. Akbank'tan 10 bin TL kredi için, şartları sağlayanlar için hiç vakit kaybetmeden ödemelerini anında alabilirler. Mobil uygulama veya dijital banka aracılığıyla başvuruda bulunarak, gerekli ihtiyacı olan krediyi alabilirler.