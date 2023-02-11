Borç para arayanlar bu haber size: Nakit desteği duyuruldu! Silip atacak

Bankalara olan borçlarını kapatmak isteyenler ile ilgili yürütülen kampanya ile ihtiyaç kredisi kullananlar ile aynı anda borç kapatma kredisi kullanan vatandaşlara 70 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu. 24 ay vade ile alınabilen kredi
ile ihtiyaç kredisi borcunuzu kapatmak için mevcut kredi kartınızı kullanabilir, ihtiyaç kredisi de alabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Ziraat Bankası bir devlet bankası olduğu için borç affı kampanyası ile vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bir banka konumundadır. Banka müşterisi olan her vatandaş Ziraat Bankası şubesine gitmeden hızlı olarak işlem yapabilir. Emekli veya sigortalıysanız ve kredi başvurunuzu şube aracılığıyla yapmak istiyorsanız, sadece banka hesabınız varsa bireysel müşteri danışmanınızdan kimlikli borç konsolidasyon kredisi alabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Garanti Bankası aracılığıyla Borç Kolaylığı Kredisi almak istiyorsanız banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda uygun görülmesi halinde 70 bin TL borç kapatma adı altında bir kredi kullanabilirsiniz. Bu krediler 24 ay vadeli olarak kullandırılmakta ve Garanti Bankası aynı gün işlem kredisi ödeme imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası, söz konusu kampanyalara katılan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla ödeme yapmayı sürdürecektir. 3 ay ödemesiz olmak üzere 2 taksitle kredi işlemi yapılabilir.