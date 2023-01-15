Borç para arayanlara bu banka destek çıkıyor! 10.000 TL'yi şimdi al, Haziran'da öde! Büyük kredi kampanyası başladı

Garanti Bankası, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunmaktadır. Faiz oranları, başvuranın kredi değerliliğine bağlı olarak uygulanır. Bankalar sadece kimlik belgesi ile kredi onayı vermektedir. Bankanın uyguladığı minimum faiz oranı yüzde 1,49, maksimum faiz oranı ise yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Kredi faiz oranları, başvuru sahibinin kredi değerliliği değerlendirilerek belirlenir. Faizi düşük ve kredisi iyi olan kişiler kredi kullanabilirler. 10.000 TL kredi başvurusunda bulunan bir kişinin sigortalı olarak aynı işte 3 ay çalışmış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlıyorsanız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI 10.000 LİRA KREDİ BAŞVURU DETAYLARI
Garanti Bankası kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidip kimliğinizi göstererek başvuru yapabilirsiniz. Bankanızın belirlediği şartları sağlıyorsanız 6 ay ertelemeli kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.
Garanti Bankası aracılığıyla kredi başvurusu yapılırsa, kredi onaylanırsa aynı gün kullanılır. Krediler gün içerisinde kullanılmakta olup, azami 36 ay geri ödeme süresi ve 3 ay geri ödeme süresine sahiptir. Ayrıca ilk taksit için 3 ay vade seçeneği bulunmaktadır.